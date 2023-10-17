MLB／遊騎兵美聯冠軍戰首場開胡！大聯盟季後賽賽制、戰況總整理

MLB／天使恐留不住大谷翔平　宣布讓渡6名球員大谷好搭檔也在內

▲洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平將成自由球員，捕手搭檔Chad Wallach（右）遭到天使讓渡。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平將成自由球員，捕手搭檔Chad Wallach（右）遭到天使讓渡。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟官網公布球員異動，洛杉磯天使隊今（17）日讓渡6名球員，包括日籍球星二刀流好手大谷翔平的捕手搭檔Chad Wallach，以及一壘手Jared Walsh等人，天使在經歷失敗的球季之後，將進入重建黑暗期。

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據大聯盟官網報導，天使今清出40人名單空間，一口氣將Chad Wallach、Jared Walsh、左投Jhonathan Diaz、Brett Phillips、Carson Fulmer、Jaime Barria等6名球員讓渡。

Barria、Phillips和Walsh都選擇成為自由球員，至於Wallach、Diaz和Fulmer則是繼續待在天使3A，其中31歲的Wallach是本季與大谷翔平搭配最多場的捕手，出賽65場，打擊率.197，擊出7支全壘打，Diaz本季在大聯盟4場出賽，主投7局防禦率高達10.29，而Fulmer出賽3場，主投10局繳出1勝1帶、防禦率2.70。

Barria今年34場出賽投出2勝6敗、防禦率5.68成績；外野手Phillips出賽39場，打擊率.175，擊出3轟和貢獻6分打點，而曾經入選2021年明星賽的Walsh，今年因傷勢影響表現，本季39場出賽，擊出4轟和11分打點，打擊率僅.125。

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