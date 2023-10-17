MLB／Schwarber、Harper開轟！費城人5:3響尾蛇搶國聯冠軍戰首勝
MLB國聯冠軍戰（NLCS）今（17日）由去年國聯冠軍費城費城人出戰亞利桑那響尾蛇，此戰費城人在首局就靠著Kyle Schwarber敲出「首局、首打、席首球」全壘打，以及Bryce Harper開轟取得領先，隨後便在2、3、5局各拿下1分，加上先發Zack Wheeler繳出6局失2分好投，以5:3擊退響尾蛇搶下開門紅，目前費城人在季後賽奪下3連勝。
記者張志宇/綜合報導
費城人先發Zack Wheeler本場主投6局僅失2分，沒有投出保送且送出8K，收下本季季後賽第2勝（1敗）；響尾蛇Zac Gallen則是主投5局失掉5分，全場挨了3發全壘打，苦吞本季季後賽首敗（2勝）。
費城人在首局下就展開攻勢，Kyle Schwarber就先貢獻一發「首局、首打席、首球」全壘打，第3棒Bryce Harper再補上一發中外野陽春砲，開賽就取得2:0領先。
隨後費城人打線在2、3局下乘勝追擊，分別靠著Nick Castellanos右外野陽春砲，與Bryce Harper得點圈敲安追加2分，進到5局下J.T. Realmuto也在得點圈敲出適時安打攻下1分，前5局打完費城人就取得5:0領先。
響尾蛇打線前5局慘遭費城人先發Zack Wheeler壓制一分未得，直到6局上才靠著9棒Geraldo Perdomo 右外野2分砲打破鴨蛋，進到7局響尾蛇攻勢再起，靠著Alek Thomas得點圈適時安打再攻下1分，但無奈在8、9兩局並無攻勢，終場便以3:5敗給費城人。