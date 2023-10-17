Nike優惠代碼「特惠再打7折」！1招送Dunk adidas週年慶2件75折
球鞋控先入手！總算等到Nike會員日今（17）日開跑，使用優惠代碼「MEMBER30」，可享超值特惠商品「額外再打7折優惠」！Nike APP應用程式還限定每日新品發售，下單就有機會贏得Nike Dunk 低筒鞋等鞋款。而adidas官網也迎接週年慶，祭出「2件75折」，消費滿3200元再送品牌限量好禮。
記者蕭涵云/綜合報導
📌Nike優惠代碼「特惠再打7折」！1招送Nike Dunk低筒鞋
Nike會員日今起10月17日至10月22日限5天登場，只要購買兩件或以上商品，使用優惠代碼「MEMBER30」，可享超值特惠商品「額外再打7折優惠」！
而且每日上午9:00，鎖定 Nike APP應用程式還有每日限定新品發售，優先搶購 Nike Dunk 低筒鞋 SE 等全新運動鞋款，只要在 Nike APP應用程式下單，就有機會贏得一雙 Nike V2K Run、Nike Zoom Vomero 5 或 Nike Dunk 低筒鞋。
📌adidas官網週年慶「任選2件75折」！消費滿額再送限量好禮
adidas即日起至10月26日23:59為止，官網推出限時折扣，週年慶專區祭出「任選2件75折」好康；消費滿3200元（扣除活動折扣、優惠券折扣等），再免費送「品牌限量好禮」。提醒大家，Y-3、MONCLER系列等商品不參與滿額贈活動；每筆訂單贈品限贈一只，不累贈；贈品數量有限，送完為止，贈送完畢恕不另行通知。