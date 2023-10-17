ITF台北國際旅展11/3登場！1300個攤位參展　早鳥票今限時搶購

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此外還有7大航空公司，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空及越南航空，也有多家遊輪公司，包含挪威奮進號、龐洛遊輪、Scenic歐洲頂級河輪，也首次「靠港」ITF，並包含東南、雄獅、可樂、鳳凰等知名旅行社、飯店、遊樂園共計1300個攤位，展攤一位難求，爆滿至1樓廊道都有攤位展出。
除了民眾最期待的機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票，還有各國精彩表演、超萌吉祥物大遊行，主辦單位蒐羅全台最超值優惠、最獨家行程，邀請參展單位籌劃文化與旅遊展演，準備好從台灣、日韓到南極等世界各地的旅遊新資訊、新行程。
ITF早鳥票於今日開賣，10月17日至10月18日，限時2天，在 7大通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等七大通路限時開搶。原價200元，早鳥享150元「75折」超值價格，錯過早鳥票的民眾，可以在10月19日起至11月2日開展前購買9折預售票。
為響應公益，ITF也與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，10月29日起至11月4日止，只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張，歡迎大家一起「挽袖捐熱血，換票作公益」。