林千又駁400萬精品遭查扣 爆緋聞富商已離婚「前妻拿上億財產」
納豆前女友林千又，消失演藝圈近8年，轉戰電商、精品代購，月初出席記者會，自爆月收「百萬起跳」。不過，日前卻被爆疑似代購商品未申報，遭到海關扣押總價約400萬的精品，靠緋聞富商男友「賴先生」才得救。事後林千又澄清，並非當事人。昨（16）日「爆廢公社」又有人爆料，指林千又跟有婦之夫賴先生在一起，賴先生也是她的金主，林千又則鄭重澄清，表示賴先生已於今年八月離婚，前妻已拿到上億財產。
記者黃盈容/綜合報導
林千又月初在記者會上被關心感情狀態，她當時自稱單身，記者問她之前被爆料與已婚的賴姓富商發生緋聞，林千又那時說：「那都是過去式了！」不過，據《ETtoday星光雲》報導，昨粉專「爆廢公社」有人爆料，林千又跟有婦之夫賴先生在一起，且賴先生也是她的金主，她一一反駁。
被問2人認識與交往情況，林千又說：「我之前就告訴他，我不要跟已婚男人在一起，而且我為躲他就回美國，但後來他跟我說八月已經離婚，並分給他前妻上億財產，整個情況就是這樣。」她還不忘強調，「賴先生並沒有投資我一毛錢，根本沒有金主，金主就是我本人」！
林千又對於，被爆國外代購愛馬仕包、香奈兒包等總價高達400萬的精品，回台疑似未申報，遭到海關整批扣押，事後求助賴先生辦理報關手續，並支付稅金後，才成功拿回商品，則解釋：「被扣在海關的東西，是賴先生買給她媽媽等親人的東西，不是我的，而且總值應該是2百萬，也不是4百多萬，跟我有什麼關係？」