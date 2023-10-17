只有今天住宿券2559元！福容飯店線上旅展 每人每晚640元住墾丁
▲全台福容飯店推出聯合住宿券，推出三種優惠方案，買十送一29,000元，每張2,636元，另外今天搶購能以最低一張2,559元買到，四人入住福容徠旅墾丁，等於每人每晚僅640元。（圖／福容飯店提供）
記者葉盛耀/綜合報導
｜ 2023-10-17 10:57:07 2023-10-17 11:15:01
迎接11月初ITF台北國際旅展，福容大飯店搶先實體旅展開展前於官網線上開賣，
線上旅展自10月18日中午12點到11月17日晚上6點，聯合住宿券推出三種優惠方案，買十送一29,000元，每張2,636元，另外今天搶購能以最低一張2,559元買到，入住福容徠旅墾丁，等於每人每晚僅640元；「連鎖餐券」提供中日特色饗宴及自助餐選擇，平均一張只要981元。另外，瓏山蘇澳冷熱泉度假飯店也有線上預訂旅展，3人小家庭出遊，每房9,800元，包含和式雙湯池客房住宿乙晚、早餐套餐、精選分享餐晚餐等。
「聯合住宿券」可入住全台福容大飯店，包含今年全新品牌「福容徠旅」，共有墾丁、高雄與水里三個據點，讓全台福容達到17家分店。今年ITF旅展推出三種優惠，方案一，一套五張14,500元；方案二，買十送一29,000元，等於平均一張2,636元；方案三則是福容會員獨享， 今（17）日12:00~17:00於(非會員或打統編的民眾恕不享有再贈一)。 官網推出享福卡會員限時快閃活動，買十五送一「再贈一」43,500元，平均一張更只要2,559元 使用一張券即可以3折價格入住福容花蓮店一晚。 ▲福容飯店推出「聯合住宿券」，不僅可以入住全台福容大飯店，也能住到今年全新品牌「福容徠旅」各分店。（圖／福容飯店提供） 四人出遊到福容徠旅墾丁，更是只要使用一張住宿券，平均每人僅需640元。麗寶福容則是即日起至12月29日推出加碼優惠，持兩張券入住一晚加贈探索世界門票(單日券)兩張；持三張券可入住兩晚。
今年福容推出全新「連鎖餐券」，套餐菜色全面升級。推出主廚特製料理，選用產地新鮮食材，和牛、鮑魚、花膠等頂級食材使用餐券都可以吃得到！旅展期間推出買十送一10,800元，平均一張只要981元，全台六家分店皆可使用，只要一張券，即可選擇星級自助餐或特色套餐。
至於瓏山蘇澳冷熱泉度假飯店今年度則不參展，也有線上預訂旅展優惠，其中，住宿優惠將有52折，2天1夜溫泉假期，3人小家庭出遊，每房9,800元，產品原價18,678元，專案內容包含和式雙湯池客房住宿乙晚、早餐套餐、精選分享餐晚餐，於週日~週五（非假日）使用，再贈「免費加住一人含早餐」。湯屋則有41折，冷、溫雙泉湯屋泡湯，每房2,200元，旅展加贈二選一優惠（加人 or 加時使用）與迎賓禮品組（點心與拖鞋），即日起開放訂購至11月7日止。 ▲福容大飯店推出連鎖餐券買十送一，等於每張千元有找。（圖／福容飯店提供）
▲瓏山蘇澳冷熱泉度假飯店也有線上預訂旅展優惠，2天1夜溫泉假期，3人小家庭出遊，每房9,800元，可入住原價18,678元的和式雙湯池客房住宿乙晚等。（圖／瓏山蘇澳冷熱泉度假飯店提供）