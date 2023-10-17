日本國寶級歌手谷村新司逝世　矢板明夫悼念：日中友好時代結束

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矢板明夫表示，大學時代曾有一段時間很常聽谷村新司的音樂，尤其喜歡他所做的歌詞的意境，「他的歌，往往強調一個人面對大自然時的孤獨感，開頭經常喜歡用『悲傷』、『無常』、『逝去的夢想』、『碌碌無為』等讓人感到負面情緒的詞語，但是到了後半，會用溫暖的話語來鼓勵人，而且聽起來非常自然，旋律會久久留在大腦中，餘音繞樑。」
矢板明夫透露，谷村新司非常喜歡中國，是著名的「中日友好人士」，也曾是中國國家領導人的座上賓。早在1981年改革開放初期，他就到北京舉辦了演唱會，「當時大部分中國民眾都只聽過雄壯陽剛的文革歌曲，谷村輕柔婉轉的歌聲，立即引起了巨大的轟動，很多中國人都成了谷村的粉絲。他的音樂，也對很多改革開放初期的中國歌手產生非常大的影響。」
矢板明夫在文中指出，谷村新司從2004年起，在上海音樂學院擔任了4年教授。透過當代音樂課程，向中國年輕人介紹世界的流行文化。2008年四川大地震，谷村在日本募到很多善款捐給受災的民眾，「當時我在北京採訪過他，感覺到他確實非常努力地在推動日中友好。」
矢板明夫接續指出，在2010年上海的萬國博覽會中，谷村新司被中國政府任命為宣傳萬博會的親善大使，在開幕典禮上演唱了一曲《昴》，再次成為了中國媒體報導的焦點。當時，被任命為親善大使的另一位日本人，是桌球選手福原愛。他們二位是當時最受中國民眾喜愛的日本人。
矢板明夫表示，但就在同一年（2010年），發生了中國漁船與日本雲鑼船在釣魚台（日本稱尖閣諸島）海域相撞的事件，日中關係急劇惡化。儘管谷村新司在中國釋放出各種善意，很快就被政治對立的漩渦吞噬掉了。「後來福原愛嫁到台灣，又經歷了各種事情，在中國的人氣也已經遠不如當年。現在，谷村的過世，好像在告訴我們：日中友好的時代已經漸漸遠去了。」