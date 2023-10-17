不爽一頁式詐騙猖獗 藍委曝發動親友訂貨拒收「讓他賠運費！」
國民黨立委徐志榮今（17）日質詢時提及近年來詐騙猖獗，而詐騙手法層出不窮，但也納悶民眾購買一頁式廣告的物品被騙後，難道政府不能跟物流業提醒，或是不能凍結該帳戶嗎？因此他先前發動全台親友都來購買，貨到之後通通拒收讓詐騙業者賠運費，動員假買來自力救濟，該一頁式廣告才自動下架。對此行政院陳建仁說，政府若發現詐騙廣告會通知平台24小時內下架，目前各網路平台也都配合相當不錯。
記者陳威叡／台北報導
徐志榮今日質詢時表示，近年來詐騙猖獗，其中還有許多黑數存在，此外詐騙手法千變萬化、層出不窮，包括內政部、數位部、NCC與警政單位都有責任，政府從新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0到1.5，但他很納悶一件事，一頁式廣告盜用其他信用好的公司圖片，販售劣質水果、蠶絲被與茶葉等商品，讓民眾看了之後很放心的購買因而受騙，質疑不能提醒物流業者，或是不能凍結該帳戶嗎？
徐志榮表示，為了自力救濟，他曾發動全台所有親戚朋友來購買，貨到了之後通通拒收，讓業者賠運費，動員全台假買不算詐騙，一頁式廣告才因此自動下架。
對此陳建仁指出，政府若發現詐騙廣告會通知平台24小時內下架，目前各網路平台也都配合相當不錯。內政部長林右昌則說，打詐反詐要中央、地方與銀行業者一同合作，除要求詐騙廣告24小時下架外， 165反詐騙專線也會提供警示清單，另對於境外包裹要求物流業者要有代收貨款機制，經濟部也與四大超商合作，同樣有退貨退款機制，來提高處理詐騙案件效率。