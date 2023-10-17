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曝藍營拒全民調原因！沈政男籲：侯應把握當副手　否則什麼都沒了

▲藍白合會前會14日登場，雙方卻未達明確共識。（圖／記者陳明中攝，2023.10.14）
▲藍白合會前會14日登場，雙方卻未達明確共識。（圖／記者陳明中攝，2023.10.14）

記者陳佩君／台北報導

藍白合會前會14日登場，雙方卻未達明確共識，對此，醫生沈政男今（17）日表示，代表國民黨協商的侯競辦執行長金溥聰或許真的是擔心全民調不準確，而不只是擔心國民黨總統參選人侯友宜輸掉藍白合的全民調初選；若民眾黨總統參選人柯文哲不願讓步，侯友宜應把握當副手的機會，接受全民調，否則就什麼都沒有了。

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藍白合會前會14日舉行，原定15日公布第2次會議時間，但民眾黨拒絕國民黨提出的開放式「民主初選」，並指有代表性不足、名冊建置與準備時間倉促等3大問題。

對此，沈政男在臉書指出，金溥聰或許真的是擔心全民調不準確，而不只是擔心侯友宜輸掉藍白合的全民調初選，金以去年台南市長選舉為例，稱時任國民黨市長候選人謝龍介的封關民調輸黃偉哲幾十趴，結果開票出來只輸了不到6趴，差距甚大。

沈政男說，金溥聰提到的那個民調是《美麗島電子報》所做，但如果是《菱傳媒》的封關民調，就能看到跟投票結果是相當接近的，十分準確，因為《美麗島電子報》採取純市話民調，而許多人並不接市話，因此產生嚴重的抽樣偏誤，而《菱傳媒》使用的是網路抽樣，比較沒有這樣的問題。

至於現在藍白合卡在哪裡？沈政男提到，柯文哲認為全民調才是最科學、最準確，也最能選出最強參選人的初選方法，但金溥聰不這樣認為，才會想要弄什麼開放式初選。

沈政男進一步指出，最新《匯流》民調顯示，在半市話半手機民調，柯文哲只落後民進黨總統參選人賴清德2趴，這代表即使藍白合破局，柯文哲獨立參選，還是有機會贏得選舉。

沈政男直言，國民黨好多人一直去看《美麗島電子報》民調，說是侯友宜又贏過柯文哲，且賴清德遙遙領先云云，殊不知謝龍介的民調就是他們做的，而柯文哲已經拒絕開放式初選，而國民黨現在提出全民調與開放式初選平均計算，就看柯文哲願不願意讓步了，「如果不願意，侯友宜應該把握當副手的機會，接受全民調，否則就什麼都沒有了」。

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