曝藍營拒全民調原因！沈政男籲：侯應把握當副手　否則什麼都沒了

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對此，沈政男在臉書指出，金溥聰或許真的是擔心全民調不準確，而不只是擔心侯友宜輸掉藍白合的全民調初選，金以去年台南市長選舉為例，稱時任國民黨市長候選人謝龍介的封關民調輸黃偉哲幾十趴，結果開票出來只輸了不到6趴，差距甚大。
沈政男說，金溥聰提到的那個民調是《美麗島電子報》所做，但如果是《菱傳媒》的封關民調，就能看到跟投票結果是相當接近的，十分準確，因為《美麗島電子報》採取純市話民調，而許多人並不接市話，因此產生嚴重的抽樣偏誤，而《菱傳媒》使用的是網路抽樣，比較沒有這樣的問題。
至於現在藍白合卡在哪裡？沈政男提到，柯文哲認為全民調才是最科學、最準確，也最能選出最強參選人的初選方法，但金溥聰不這樣認為，才會想要弄什麼開放式初選。
沈政男進一步指出，最新《匯流》民調顯示，在半市話半手機民調，柯文哲只落後民進黨總統參選人賴清德2趴，這代表即使藍白合破局，柯文哲獨立參選，還是有機會贏得選舉。
沈政男直言，國民黨好多人一直去看《美麗島電子報》民調，說是侯友宜又贏過柯文哲，且賴清德遙遙領先云云，殊不知謝龍介的民調就是他們做的，而柯文哲已經拒絕開放式初選，而國民黨現在提出全民調與開放式初選平均計算，就看柯文哲願不願意讓步了，「如果不願意，侯友宜應該把握當副手的機會，接受全民調，否則就什麼都沒有了」。