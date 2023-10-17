名家論壇》蕭徐行／貌合神離的所謂藍白合

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這種只是幾個大頭自己講好的政治聯姻，真的能有效扳倒兵強馬壯的民進黨嗎？曾經歷經多次政黨合作的親民黨主席宋楚瑜說得最貼切，且一針見血。宋主席日前被問到在野選情時就表示，政黨合作不是喬位子，到現在為止還沒看到讓人放心的團隊。他也說，大家都相信民調，但2000年就是國民黨假民調「把宋楚瑜Ａ掉」，民調只能說明一個方向，還是要放下私心、找出堅強有作為的團隊，才能說服選民。親民黨和國民黨還是系出同源，有共同的語言，即使相合，2004年的總統大選也只能抱憾而歸；相對的，國民黨與墨綠出身的柯文哲有很大的重疊性嗎？真能扳倒鐵板一塊的民進黨嗎？
宋楚瑜也強調，都說六成民意不滿意綠營執政，但有哪個黨有六成民意認同可接班？政治不是打麻將，贏者全拿、贏家輪流當莊、等自摸通吃，民眾期盼的是拿出好政見、好團隊，讓大家過得更好。是的，政治不是1+1就等於或大於2，重要的是兩方的支持者真的會接受「侯柯配」、「柯侯配」，而以「大局著想」，願意犧牲奉獻。
支持在野合的人主張，侯2+柯2，或再加郭的0.5就會贏賴清德的4成當成「下架民進黨」的必勝方程式，卻沒有人真正探究「柯侯配」或「侯柯配」，是否就能極大地收攏所有選票，別忘了白營有很多年輕選票是討厭藍綠陣營的，要他們投藍綠是不可能的，而從民調選擇來觀察，許多白營的支持者的替代選項是民進黨，不是國民黨的，亦即柯不為正，支持者可能棄投，就是轉而投給民進黨。
相反的很多藍營的支持者並不喜歡柯文哲，尤其是台北市的選民，那些去年支持蔣萬安、侯友宜的選民，基本上不喜歡柯文哲，要他們以「大局為重」轉而支持柯文哲選總統，可能嗎？現在的藍營支持者也不是這麼聽命於黨中央的話，再說侯友宜的死忠支持者很多，可能因此棄投總統的選票不少，連帶地會傷到國民黨的立委選票。
這樣的「藍白合」算術民調，純粹就是學理上的驗算，與真實民意是有落差的。尤其這半年來的郭董之亂折騰，有許多泛藍選民怒氣在心，明年初投票動力正在降低，這也就是賴清德老神在在，一動不如一靜的原因，因為在野分裂，賴要能突破4成得票應非難事。
再說藍白兩黨對於兩岸關係的觀點差異很大，藍營主張九二共識，恢復兩岸和平與交流。民眾黨的支持者也主張兩岸交流，但是柯文哲對於兩岸的定位是趨向民進黨的態度，他也不曾讚同九二共識。這樣的重大差異可以促成兩黨的全面合作嗎？
要緊的是，現在的候選人陣營能夠整合出選民們普遍都認同的政綱政見嗎？顯然也不把理念整合視為要件。這樣為了結合而結合的「政治聯姻」，要說服60%「下架民進黨」，恐非易事。可惜的是，外界一般的感受都是充滿了個人算計與權位之爭，完全無視於能否提出為多數民意能接受的政策理念，這樣強摘的瓜，不過是權位的分贓，哪稱得上民意整合呢？無怪乎這樣在野整合的訴求始終未能撼動人心，不能夠威脅民進黨總統候選人的聲勢。
更糟的是，柯文哲已經開始吹噓只有他才選得上總統，並動輒奚落侯友宜，這樣大言不慚的姿態，真的成為藍白合作的最大障礙。這樣貌合神離的藍白合真的可以救台灣嗎？
政治是充滿各種可能的藝術，1 +1的影響力絕對可以大於1，為了贏得政治權力，政黨的結盟整合都可以超越黨派、種族、意識型態。然而，在民主政治體系中，這樣的合作必須奠基於選民的認可與支持。民意的認同必須根基於事實，民眾的渴望，而不是自吹自擂、自以為是，或是基於欺騙、強迫而成。民眾的眼睛是雪亮的，雖然參選總統是每個民眾的權利，但是出於名不正、言不順，又錯用民意，再會耍弄花腔與施放火花，也不能吸引民眾的支持與同情。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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