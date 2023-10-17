台中公車族雪上加霜！四方客運欠薪罷工　13路線今起同業代駛

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台中市交通局長葉昭甫表示，除了開往亞大醫院的服務性路線，這13條多屬共同路線，平常即有其他客運公司經營，昨晚緊急協調台中客運、統聯客運、中台灣客運、中鹿客運、巨業交通、全航客運、睿奕交通協助相關路線代駛事宜，希望將影響層面降到最低，但各業者駕駛員人力皆有限，希望勞資爭議早日落幕。
四方客運已非第1次積欠員工薪資，今年4月17、18日曾有29名司機集體請假，造成4成公車班次異常。台中市每年編20幾億元實施雙十公車制度，對客運業者進行補貼，但陳情的駕駛員指出，市府正常撥款到公司戶頭，他們卻從4月起就沒收到薪資，這幾天本應發放9月變動績效獎金，資方臨時決定11月15日再發放，他們快活不下去，只能集體罷駛。
葉昭甫說，1個多月來已多次與資方討論金流解決問題，也要求資方收到政府補助款後立即給付駕駛薪資，顯然昨天資方未如此做，他呼籲資方盡速解決問題。
交通局隨後發出新聞稿，四方客運已明顯妨礙公共利益，若再次發生惡意漏班情事，將依《公路法》第47條要求該公司限期改善，否則收回243路、245路、249路及365路市區客運公車路線經營權，如再未確實改善，不排除收回全部路權。至於今天啟動的代駛服務，因車輛不是四方客運所有，將在車頭明顯標示代駛路線編號，以利辨識，盡可能滿足民眾於尖峰時段的乘車需求，全力維護市民搭乘權益。
經濟部擁有四方客運11%的股權，但目前未有任何介入動作。市府表示，四方客運為帶有公營性質企業「唐榮車輛科技」轉投資的公司，因此屬於泛公股企業型態，應善盡企業責任，尤其客運公司遇資金周轉問題應妥善處理，市府針對四方在里程上有專案分期補助，四方獲得補助款時，應第一時間將款項撥付給勞方，確保勞方出勤正常。
四方公司管理部經理沈其鴻電話受訪時表示，公司財務危機純粹是收支不平衡，支出比收入大了一倍，目前希望爭取交通局支持，撐過短期關卡，未來必須靠減班、縮小規模才能繼續經營下去。