藍白合瀕臨破局！邱毅獻策「柯文哲有2條路可走」：找郭台銘合作

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邱毅提及，在博奕理論𥚃有個專業名詞叫「破裂報償」，意指談判破裂後，兩造雙方還有什麼？破裂報償越大的一方越有利，所以從破裂報償的角度看，柯文哲顯然比侯友宜有利。
邱毅建議，若是談判破裂，柯文哲還有兩條路可走，一是尋求與郭台銘合作，這方面郭台銘也有需求，而昨天郭台銘也首度透露可以用民調來決定柯郭的正副角色，一旦柯郭合了，侯友宜就被邊緣化，二是柯文哲鐵了心獨立參選，即使沒有勝算，但政黨票還是會增加，不分區立委席次也會成長。
邱毅提到，但相對的國民黨就麻煩了，一旦談判破裂，不管柯找郭合作，或是柯獨立參選，侯友宜選情都告急，一旦敗選，明年新北市長也面臨罷免危機，而且不是只冲擊侯友宜選情，也會波及到立委戰況，最後真的是偷雞不著蝕把米，得不償失。
「所以金小刀表面裝神弄鬼，其實是很愚蠢的」，邱毅認為，金溥聰搞出一個「美式民主初選」，不僅時間上來不及，耗資也巨大，而且還有不當動員及走路工等弊端，也就是毫無執行的可能，金以為可藉此將藍白合失敗責任推給柯文哲，從而激化出棄保效應，但此次大選，即使出現棄保，效果也很有效，侯友宜還是贏不了，所以一切的陰謀詭計，最後還是「竹籃子打水一場空」。
邱毅說，綜合以上，恐怕國民黨主席朱立倫要下決心「棄金求和」了，改由朱立倫上陣，而民眾黨也換上柯文哲出馬，放棄掉不懷好意的美式民主初選，回到辯論加民調的軌道，儘快達成藍白合，這才是符合大多數民意的光明大道。