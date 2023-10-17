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藍白合瀕臨破局！邱毅獻策「柯文哲有2條路可走」：找郭台銘合作

▲邱毅認為，侯辦執行長金溥聰（右）搞出民主初選，時間上來不及耗資也巨大。（圖／記者陳明中攝）
▲邱毅認為，侯辦執行長金溥聰（右）搞出民主初選，時間上來不及耗資也巨大。（圖／記者陳明中攝）

記者林怡昕／台北報導

藍白合首次會前會甫落幕，不過二會時間遲遲敲不定，雙方人馬還隔空互嗆，藍白合瀕臨破局。對此，前立委邱毅今（17）日獻策民眾黨總統參選人柯文哲，一是尋求與鴻海創辦人郭台銘合作，二是柯文哲鐵了心獨立參選，即使沒有勝算，但政黨票還是會增加，不分區立委席次也會成長。

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邱毅今天在臉書發文指出，有人說，柯文哲掉入侯辦執行長金溥聰的陷阱𥚃，情況很不利，也有人批評金溥聰搞砸了談判，破壞藍白合契機，國民黨必須「棄金求和」。

邱毅提及，在博奕理論𥚃有個專業名詞叫「破裂報償」，意指談判破裂後，兩造雙方還有什麼？破裂報償越大的一方越有利，所以從破裂報償的角度看，柯文哲顯然比侯友宜有利。

邱毅建議，若是談判破裂，柯文哲還有兩條路可走，一是尋求與郭台銘合作，這方面郭台銘也有需求，而昨天郭台銘也首度透露可以用民調來決定柯郭的正副角色，一旦柯郭合了，侯友宜就被邊緣化，二是柯文哲鐵了心獨立參選，即使沒有勝算，但政黨票還是會增加，不分區立委席次也會成長。

邱毅提到，但相對的國民黨就麻煩了，一旦談判破裂，不管柯找郭合作，或是柯獨立參選，侯友宜選情都告急，一旦敗選，明年新北市長也面臨罷免危機，而且不是只冲擊侯友宜選情，也會波及到立委戰況，最後真的是偷雞不著蝕把米，得不償失。

「所以金小刀表面裝神弄鬼，其實是很愚蠢的」，邱毅認為，金溥聰搞出一個「美式民主初選」，不僅時間上來不及，耗資也巨大，而且還有不當動員及走路工等弊端，也就是毫無執行的可能，金以為可藉此將藍白合失敗責任推給柯文哲，從而激化出棄保效應，但此次大選，即使出現棄保，效果也很有效，侯友宜還是贏不了，所以一切的陰謀詭計，最後還是「竹籃子打水一場空」。

邱毅說，綜合以上，恐怕國民黨主席朱立倫要下決心「棄金求和」了，改由朱立倫上陣，而民眾黨也換上柯文哲出馬，放棄掉不懷好意的美式民主初選，回到辯論加民調的軌道，儘快達成藍白合，這才是符合大多數民意的光明大道。

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