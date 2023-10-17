「既視感」強烈不是前世記憶覺醒！醫：暗藏大腦病變警訊

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📍6成人有過既視感
出現「既視感」的人，會在看見某些陌生景物時，產生一種熟悉感。黃啟訓進一步指出，既視感其實是一種「幻覺記憶」，根據過去的問卷研究顯示，約有6成的正常人一生中曾經發生過一次既視感經驗。
黃啟訓解釋，大腦顳葉內部的海馬迴會負責處理短期記憶，像電腦記憶體一樣，把收到的訊息暫時儲存、方便快速提取，所以功能異常時，就會錯誤匹配一些訊息，使人對初次經歷的事情產生「既視感」。
📍壓力、疲勞也會有既視感
對於發生既視感的可能原因，黃啟訓說，當大腦無法妥善處理突然接收到的資訊，就可能產生類似的情況，因此所以正常人在極度疲勞、壓力過大，或是突然被過多不熟悉的事物圍繞時，就有可能會產生極短暫的既視感現象。
因此，黃啟訓表示，如果只是短暫的出現既視感、沒有頻繁或反覆出現，或伴隨其他異常，基本上不用過於擔心。
📍伴隨其他症狀恐是癲癇警訊
但黃啟訓指出，如果既視感頻繁或反覆出現，或是持續時間非常久，甚至合併有其他意識狀態改變、肢體不自主的異常動作等，就要注意是不是有癲癇發作的可能性，應盡快就醫、進一步檢查，以免延誤病情。
黃啟訓解釋，癲癇就像是電腦當機一樣，患者腦部會出現異常放電，每100人中，就有1人會有癲癇情況，民眾常想到的口吐白沫、抽搐等，是大發作的常見表現，但其實癲癇發作會有很多各種不同的症狀表現，有些人會突然失去意識、也可能只是短暫失神，或是出現既視感。
📍逾2成癲癇患者可治癒
對於癲癇的成因，黃啟訓指出，頭部外傷、腦中風、腦瘤、腦部感染、遺傳性疾病等，都有可能導致腦部異常放電，並產生癲癇，該位54歲男性患者，就是在十多年前因為跌倒，導致腦部受損，並進一步因為異常放電影響海馬迴，才產生既視感。
黃啟訓表示，目前癲癇用藥已經進步許多、比較不像早年會有用藥後昏沉的副作用，8成患者穩定用藥後，可以控制病情不要發作，持續用藥3到5年後，醫師也會評估是否停藥，有2到3成的患者在停藥後，病情也不會再度發作，可以達到治癒的程度，並非不治之症。