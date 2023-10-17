蘇巧慧募款小物上線　亞運拳擊金牌林郁婷拍宣傳照同框力挺

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蘇巧慧指出，巧Polo衫還有另一個小巧思，她長期關心永續發展的議題，這次特別找到南亞塑膠的成衣品牌SAYA，結合樹林在地的紡織廠，利用回收寶特瓶後所製成的回收紗，進一步織成永續材質的POLO衫，民眾只要穿上POLO衫，支持台灣隊的同時，也能為台灣的環境盡一分心力。
蘇巧慧說，自己與劉柏君、林郁婷不僅是一起成長的好朋友，彼此都在各自的專業領域努力，他們也希望讓台灣更好，讓不同領域的人才都能被世界看見，因此這次邀請劉柏君與林郁婷一起拍攝他的募款小物宣傳照，兩個人都一口答應。蘇巧慧強調，三人的搭配，正好代表著努力讓台灣在世界發光發熱的台灣隊縮影，與募款小物理念不謀而合。
蘇巧慧也透露，自己雖然與林郁婷、劉柏君是舊識，但林郁婷與劉柏君並沒有見過面，不過在拍攝現場互相認識之後，兩人意外擦出火花，有趣互動頻頻，像是當林郁婷戴上棒球手套拍攝時，做出幾個投球的動作，馬上被劉柏君注意到姿勢十分標準，林郁婷才透露其實小時候曾練過棒球，劉柏君也立即熱情邀約林郁婷重回棒球的懷抱，讓林郁婷不斷求饒，現場氣氛十分歡樂。
蘇巧慧並分享，拍攝當天其實是林郁婷出發前往參加杭州亞運前一天，因此特別與劉柏君一起為林郁婷加油打氣，希望她能發揮最佳狀態，為自己也為台灣爭光。沒想到林郁婷竟然準備兩套簽名拳擊手套，要送給蘇巧慧跟劉柏君，讓兩人又驚又喜，直呼「未來拳擊金牌得主的親筆簽名，一定要好好收藏！」後來林也不負眾望，勇奪亞運金牌，創下台灣女子拳擊隊史在亞運的首面金牌紀錄。
蘇巧慧表示，自己選區樹林、鶯歌培育了許多優秀的運動人才，林郁婷便是其中指標性的一位，她就任立委以來，也不斷為選區學校爭取運動場館改善，以及訓練器材翻新，包括樹林高中網球場、樹林育林國中跆拳道比賽護具、鶯歌尖山國中紅土棒球場，還有鶯歌工商室內拳擊練習場，就是希望讓運動員可以更無後顧之憂的訓練，在賽場上發光發熱。
蘇巧慧表示，首波募款小物已於今日透過官方網站推出，也可以在臉書、LINE帳號獲得相關資訊，由於數量有限，呼籲有興趣的民眾不要猶豫，一起換上台灣隊隊服。