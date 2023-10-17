MLB／ Castellanos三場5轟史上第2人！追平十月先生Jackson紀錄
MLB國聯冠軍戰（NLCS）今（17日）首戰，去年國聯冠軍費城費城人靠著Kyle Schwarber、Bryce Harper、Nick Castellanos開轟演出，以5:3擊敗亞利桑那響尾蛇，其中Nick Castellanos在本場開轟後，近3場比賽中掃出5轟，追平「十月先生」Reggie Jackson在1977年所創下的紀錄。
記者張志宇/綜合報導
費城人重砲Nick Castellanos在分區系列賽對陣亞特蘭大勇士時，分別在G3與G4都掃出雙響砲，進到國聯冠軍戰後，又在首戰2局擊出右外野陽春砲，近3戰敲出5發全壘打，是美國職棒史上第2人。
美職史上首位在季後賽近3戰繳出5轟的選手，正是有著「十月先生」之稱的Reggie Jackson，他在1977年效力洋基時，在世界大賽對陣洛杉磯道奇時，先在G4與G5各敲出一發全壘打，隨後在G6打出三響砲。
此戰費城人在首局就靠著Kyle Schwarber敲出「首打席首球」全壘打，和Bryce Harper開轟取得領先，隨後便在2、3、5局各拿下1分，與先發Zack Wheeler繳出6局失2分好投，終場就以5:2擊退響尾蛇搶下開門紅。