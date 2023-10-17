長照加盟分包業務　議員批政府擺爛不管

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受害人徐先生表示，他本著熱忱投入長照服務領域，一開始也是從居服員做起，但後來被遊說可以自己負責一個區域的長照業務，便與這家位於南屯區的長照機構簽訂加盟合約等，以這家長照機構的名義在「龍井區」進行長照業務招攬及居家服務，但當他和其他受害人發現這樣的加盟方式是違反長照法規的分包業務規模時，向台中市政府衛生局、衛生福利部及公平交易委員會檢舉，卻被一再踢皮球，所以轉向議員陳情。
徐先生拿出加盟合約書說，合約內容除有約定加盟金30萬元外，還要負責開拓龍井區的案源、負擔員工的薪資、獎金、勞健保，還有經營的成本等等，前後投入共數十萬元，但這家長照機構只要負責出具名義，向台中市政府衛生局申請長照服務補助，就可以獲得25%的抽成，把其他的成本跟責任都丟給他們這些加盟的受害人去承擔。
徐先生認為，公平交易委員會已經副本通知台中市政府，要衛生局查清楚事實，業者假裝加盟的名義，是不是在規避長照法的規定，如果是就應該要依法處罰。但很遺憾的是，衛生局跟衛福部在那邊互踢皮球，衛福部要衛生局查明事實，然後衛生局竟然說，衛福部認為這沒有違法。
另外，徐先生提出帳務表說，從帳務表可以看到其所負責的龍井區，無論是居服員員工的薪水、勞健保都是由加盟者出錢，還有申請長照服務的長輩應付自付額，也是收到加盟者的帳戶。而這家長照機構申請到補助後，再扣掉抽成、負責的員工薪資、勞健保，還有已收到的自付額後，剩下的錢再匯給被害加盟者。徐先生再次強調，主管機關互相踢皮球、一再卸責，袒護這家長照機構的違法行為，非常心寒。
吳佩芸表示，依據「長期照顧服務機構設立許可及管理辦法」第18條規定，長照機構設立後，不可以將全部或部分服務規模，委託他人經營。但如同徐先生所出示的加盟合約，這家長照機構，要求徐先生（乙方）跟其他受害者，必須要自行負責區域內居服員薪資、勞健保、個案自付額的收取，然後長照機構再用拆帳的方式，將從台中市政府衛生局那邊申請到的個案服務費用，扣掉抽成和居服員薪資、勞健保費用後，把錢匯給這些名義上是加盟，但實際上負責該區域業務的人。
吳佩芸強調，事實上這就是將長照業務部分的服務規模委託給他人、這些被害者在經營，已經違法前述法規第18條規定。但當這些受騙上當的年輕人，找了衛生福利部和台中市衛生局檢舉申訴，結果被踢皮球，中央跟地方的主管機關互相踢來踢去，卻沒有人要正視這個問題，非常離譜。
吳佩芸質疑，難道政府的錢這麼好騙嗎？這家長照機構買空賣空，市政府衛生局都當作沒看到，任憑違法的長照機構把業務分包給這些年輕人，然後再跟政府申請長照服務補助，賺抽成卻不用負任何責任，真的很會做生意。
衛生局股長練淑靜現場說，今年初接獲檢舉後，有會同勞工局前往稽查。今會後，會再依據這些事證及受害人的指控進行調查，並依照母法「長期照顧法」規定，要求業者限期改善、罰鍰，最嚴重可以撤銷長照機構執。