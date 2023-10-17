郭台銘拋成就女性「四支柱」！帶薪產假延長為十四週

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘表示，第二，產假逐年提升，將「100%帶薪產假」延長為十四週。他提及，台灣現行「100%帶薪產假」僅有八週，遠低於世界先進國家水準，甚至低於「國際勞工組織」(ILO)公約建議的十四週產假。但勞動部門不斷宣稱，台灣仍有「育嬰留職停薪津貼」等制度，可以補足產假的不足，但卻遺忘了職場上實際可能發生的懷孕歧視，以及女性自身職涯規劃，可能讓女性對申請育嬰留停薪卻步。甚至直接放棄生育的人生選項。
郭台銘主張，逐步將「100%帶薪產假」逐步延長為十四週，並且透過政府編列預算補助的方式，降低企業負擔，達到「產假薪資公共化」的目標，消彌懷孕歧視。讓生育負擔成為家庭、企業及國家的共同責任。
郭台銘指出，第三，關心產孕婦及伴侶心理健康，每胎可獲一萬元「心理諮商」補助。他提到，孕期及產後憂鬱症，長期以來都是心理衛生的重要課題，許多調查統計都顯示，高達10%到20%以上的孕產婦，會發生孕期或是產後憂鬱的狀況，政府僅能提供「電話支持」的方式，在桃園，張善政市長已經落實選舉承諾，開始提供孕產婦的心理諮商服務。
郭台銘具體承諾，這樣的工作應該由中央政府來做。提供孕產婦心理諮商、伴侶諮商，每個產孕婦及其伴侶，每胎可獲得10,000元的「心理諮商」補助。
郭台銘說，第四，友善女性意願的《人工生殖法》修法。他也提過支持凍卵補助的政策，結婚生子與否都是一種選擇，但政府責任是打造更友善的社會環境，給女性在兼顧生育、工作上，有更全面、制度性的支持，除了積極研議凍卵補助之外，更應該同步思考友善女性自主權的《人工生殖法》修法。
郭台銘認為，現階段女性完成凍卵，仍必須受限《人工生殖法》的繁複的規定，既然少子女化是台灣的「國安危機」，就應該更尊重女性自主權的前提下，提出《人工生殖法》的修法，放寬冷凍卵子的運用，並積極凝聚社會共識，化解倫理爭議，評估逐步開放開放代理孕母的可能性，讓願意生育的人，都能完成生育的期待。