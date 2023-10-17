金融股王換人做！這家公司股價贏富邦金 專家解析主要關鍵
富邦金控因長期穩坐金控獲利王寶座，9月也拿下獲利三冠王，股價亦長期位居金融股王，不過，最近金融股王卻換人做了，還是被一家產險公司追上，新光產險已連2天收盤價超過富邦金，今（17）日盤中股價一度衝上62.6元，目前在62.4元附近震盪，能否穩坐金融股王值得關注。分析師受訪時指出，新產獲利不差，加上股本籌碼加持，也推升每股獲利表現，新產去年每股稅後盈餘（EPS）達6.34元，今年上半年每股也賺了3.7元，只是後續仍要看基本面。
記者顏真真／台北報導
新產並非新光金集團旗下子公司，董事長為新光集團老二吳東賢長子吳昕紘，新產也是少數幸運沒因防疫險之亂而重傷的產險公司，2022年稅後賺20.03億元，每股稅後賺6.34元，而今年上半稅後淨利11.71億元，EPS為3.71元。同時，新產今年股價也不斷創新高，上周五收62.3元超過金融股王富邦金的收盤價60.9元；昨日收62.2元，同樣超過富邦金的61元。
今日早盤新產股價也一度再衝上62.6元，盤中雖然曾翻黑下探62元，目前在62.4元震盪，而富邦金昨日收61元，今日早盤最高曾上探61.2元，盤中也一度翻黑來到60.9元，目前也在61.2元震盪。
富邦金今年9月自結稅後淨利54.03億元，累計今年前9月合併稅後淨利677.82億元，EPS為4.94元，雖然受到子公司富邦產防疫險理賠與富邦人壽獲利衰退雙重影響，金控獲利動能較去年同期減少2成，但富邦金仍拿下9月單月、累計前3季及EPS金控獲利三冠王。
對於金融股王換人做，投顧分析師受訪時表示， 新產獲利不差，加上股東籌碼面的加持，使得EPS獲利表現亮眼，去年賺6.34元，今年上半年每股也賺3.71元，相較之下，大型壽險金控股本原本就很大，每股獲利表現沒法像新產一樣，因此，新產每股獲利表現就會比較好，只是若要比較，富邦金、國泰金、新光金相比會比較恰當，畢竟都是壽險為主體的金控，而且這些金控的股東都很大。