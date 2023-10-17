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曾格爾登頂照被說是「P圖」　2網友加重誹謗不起訴

▲曾格爾曬出去年登頂干城章嘉峰的照片（圖／翻攝自曾格爾FB）
▲曾格爾曬出去年登頂干城章嘉峰的照片（圖／翻攝自曾格爾FB）

記者潘千詩／台北報導

「登山女神」曾格爾去年傳出與人夫開房間泡湯搞不倫，遭正宮求償200萬元，腥聞曝光後，登山專家蔡日興、「絞肉機女神」版主江姓網友皆發文質疑曾格爾的登頂照片及影像，有合成跡象，遭曾格爾提告加重誹謗。台北地檢署認為，蔡、江非憑空捏造，與公共關係及利益有關，罪嫌不足，今（17）日將2人不起訴。

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曾格爾指稱，去年11月27日，蔡日興在臉書指出「超厲害的P圖登山家-曾格爾」、「我發現曾格爾所提出登頂照片以及影片有合成跡象，且可抓出光學上的矛盾，而她所提供的GPS航跡又有以他人所錄製者來瓜代之情形，被質疑後才緊急改口否認先前說法，綜合以上，我認為，她所提出的證據可信度太低」，蔡男誣指她P圖造假，毀損她名譽。

去年11月，江姓版主貼文「Grace(曾格爾英文名)是一個詐欺犯，一個騙子，就是這麼簡單」、「前幾天她的道歉文本來是覺得噁心，加上昨天文章出來以後，各種錯亂的現象…對於說謊跟失憶應該很好判斷」、「曾爸應該有4000億的身價」、「如果有捐款不想退費想告她，我這邊有資源，下午有大大跟我分享願意提供保密協助」、「法鼓山被騙了」，曾女也認為，內容不實。

蔡供稱，曾格爾所提出的證據，不足以證明有登頂的事實，包含：影片光學上有問題及照片有修圖痕跡等事證，均無法經得起檢驗；江供稱，「GRACE是一個詐欺犯，一個騙子。就是這麼簡單」是他翻譯網友的文章。

檢方勘查網路文章，發現的確有波蘭網友提到「GRACE is a fraud and a cheater，simple as that」等文字。

檢察官認為，蔡、江發文關於贊助登山款退費、GPS軌跡、影片光學上有問題、照片有修圖痕跡等內容，是依個人專業研究及主觀價值判斷，提出評論，並非憑空捏造的惡意攻訐，而且是公眾關心且與公共利益有關之事，就算相關評論導致曾格爾心生不快，仍屬言論自由保護範圍，其餘評論也確有依據，因此不起訴。

另外，曾格爾被控偷吃人夫遭求償200萬元案，士林地院日前判曾女須賠償正宮30萬元。

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