曾格爾登頂照被說是「P圖」　2網友加重誹謗不起訴

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去年11月，江姓版主貼文「Grace(曾格爾英文名)是一個詐欺犯，一個騙子，就是這麼簡單」、「前幾天她的道歉文本來是覺得噁心，加上昨天文章出來以後，各種錯亂的現象…對於說謊跟失憶應該很好判斷」、「曾爸應該有4000億的身價」、「如果有捐款不想退費想告她，我這邊有資源，下午有大大跟我分享願意提供保密協助」、「法鼓山被騙了」，曾女也認為，內容不實。
蔡供稱，曾格爾所提出的證據，不足以證明有登頂的事實，包含：影片光學上有問題及照片有修圖痕跡等事證，均無法經得起檢驗；江供稱，「GRACE是一個詐欺犯，一個騙子。就是這麼簡單」是他翻譯網友的文章。
檢方勘查網路文章，發現的確有波蘭網友提到「GRACE is a fraud and a cheater，simple as that」等文字。
檢察官認為，蔡、江發文關於贊助登山款退費、GPS軌跡、影片光學上有問題、照片有修圖痕跡等內容，是依個人專業研究及主觀價值判斷，提出評論，並非憑空捏造的惡意攻訐，而且是公眾關心且與公共利益有關之事，就算相關評論導致曾格爾心生不快，仍屬言論自由保護範圍，其餘評論也確有依據，因此不起訴。
另外，曾格爾被控偷吃人夫遭求償200萬元案，士林地院日前判曾女須賠償正宮30萬元。