巴基斯坦三點蟹重金屬超標 3義大利松露場恐被暫停進口
衛福部食藥署今（17）日公布邊境查驗違規品項，其中包括一批巴基斯坦三點蟹重金屬鎘含量超標，2312公斤產品將遭退運或銷毀，另先前有多批義大利松露產品遭檢出重金屬鎘含量超標，日前署方行文駐台單位，但食藥署副署長林金富表示，昨（18）日下班前仍未接到回覆公文，會再行文要求說明。
記者林志怡／台北報導
食藥署指出，今日公布一批巴基斯坦出口的「冷凍三點蟹」檢出重金屬含量不符規定，檢出重金屬鎘1.1 mg/kg，超過鎘（甲殼類之可食肌肉，包括附肢肌肉）限量為0.5 mg/kg，計2312公斤不符合規定的商品，將依規定退運或銷毀。
另一方面，林金富說明，日前多批義大利松露商品重金屬鎘含量超標，因此行文義大利駐台單位，但截至昨天下班前還是沒有接到公文，因此依據邊境查驗相關標準程序規範，後續會再行文給義大利駐台單位，並要求在15天內回覆，未回覆將採取相關加強管制措施。
針對可能採取的加強管制措施，林金富說，後續第一階段可能會針對過去有不合格紀錄的義大利製造商採取禁止產品輸入措施，不過不會第一時間就全面進口該國松露產品，而其他後續輸入台灣的義大利松露產品，則會以拉高查驗比例為100%處置。