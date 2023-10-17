揭藍白粉真實想法！網路數據：侯空戰全面崩盤、聲勢被柯碾壓

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台灣議題研究中心指出，在藍白會談後，侯友宜當天的網路聲量只有2萬則，反觀柯文哲當天創造了超過2.4萬則的聲量，15日差距拉大，柯聲量達到4.6萬則，侯只有3.5萬則，顯示柯文哲聲勢經此一會，完全碾壓侯友宜，被點燃熱情的柯文哲粉絲的動能可說是不容小覷。
透過主題風向分析，白營粉絲對於「藍白合」看法歧異，台灣議題研究中心提到，佔最大宗19.2％的是明確「表示不想跟國民黨合」，另有17.6％呼應柯文哲的訴求提出「應該辯論和比民調」，不過也有16.5％持正面意見認為「藍白合才能下架民進黨」、有15.9％白營粉絲指出「藍綠在合作打白」、15.4％批評「國民黨不敢比民調」、15.4％諷刺「藍綠都很爛」。
至於藍營粉絲的意見幾乎是「一面倒」，聲量佔最高比例的是15.8％明確表示「支持柯文哲」、15.5％主張「藍白合下架民進黨」、15.5％喊出「柯文哲／柯P加油」的關鍵字、12.4％提到「應該韓國瑜加上柯文哲」、11.7％表示「幫韓國瑜加油」、10％喊出「唯一支持柯文哲」，不過，也是有10％藍營粉絲表示「不要和柯文哲合作」，還有9.3％提到「應該比民調」等語。
網路數據分析結果發現，藍營支持者的網路風向，在政壇熱烈討論「藍白合」的這幾天，主張藍白合、甚至是「挺柯」的聲量合計超過5成以上，卻少有人提及真正被國民黨提名的侯友宜，遑論喊出「侯友宜加油」等加油打氣的話。
台灣議題研究中心也提到，從網路數據分析結果觀察，侯友宜恐怕完全不受到自家「藍粉」的青睞，可說在網路空戰這個戰場全面崩盤，且侯友宜在網路空戰上「連自家人都不挺」，在這樣情況下，要拿什麼籌碼跟人家談藍白合？