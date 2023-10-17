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柯文哲嗆當選公布潛艦國造會議紀錄！486先生怒罵「政界垃圾」

▲「486先生」陳延昶挺綠色彩鮮明，但也爭議不斷。（圖／翻攝YT@請問486）
▲「486先生」陳延昶挺綠色彩鮮明，但也爭議不斷。（圖／翻攝YT@請問486）

記者呂炯昌／台北報導

國造潛艦原型艦「海鯤號」上（9）月28日舉行命名暨下水典禮，但卻暴發前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密風波。民眾黨總統參選人柯文哲日前接受專訪指出，若當選總統將會公布潛艦國造會議紀錄。知名團購主「486先生」陳延昶怒批柯文哲「柯文哲就是政界的垃圾！」

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柯文哲上日接受TVBS《少康戰情室》節目專訪，主持人問到，「如果你當選中華民國總統，你會對於海鯤艦，或者是潛艦國造這件事情，你會查到底？」時，柯文哲回答，「通常我的作法很簡單，我都不用查，我就把所有會議紀錄上網公開，這樣就好了」，講完後柯文哲還笑了出來。

對此，陳延昶在臉書發文指出，「身為民眾黨資深終身黨員，號稱民眾黨唯一良心的我，必須公開承認我們黨主席就是一個政界的垃圾，獐頭鼠目的老鼠。我就問這個廢物，國防機密是你可以隨意公開的嗎？我在這公開講，柯文哲就是政界的垃圾！你同意嗎？」

陳延昶挺綠色彩鮮明，但也爭議不斷。2020年12月17日，中天新聞記者在聯訪高雄市長陳其邁時，詢問陳其邁對於醫師蘇偉碩因主張萊豬危害健康遭告發一事的看法，遭到一名頂著爆炸頭的男子出手擋麥克風，引發爭議。事後證實此人就是陳延昶，並引發妨礙新聞採訪自由爭議，陳延昶解釋說，記者持續跳針提問與記者會主題無關的內容，持續問陳其邁是否支持蘇偉碩，他才會希望終結「跳針輪迴」，婉拒記者發問。

2014年10月時，陳延昶指稱時任台北市長候選人連勝文影片抄襲，但7年後陳延昶的影片也被爆抄襲。2022年1月27日，「486先生」的影片被發現抄襲影片創作團體「HoldChill猴糗」影片內容不論從主題、分鏡甚至到服裝都非常相似。遭「致敬」的創作團體「HoldChill猴糗」發現後，在臉書PO文「天啊，我們被致敬了，感謝486先生看到我們的努力」。網友挖出486先生7年前狂酸連勝文抄襲的PO文，直呼根本跨時空打臉自己，導致陳延昶臉書爆灌爆。

2021年1月，陳延昶帳號遭臉書停權30天，無法發布貼文或留言，他質疑是他的台獨立場導致。不過，臉書回應表示，「完整檢視陳延昶貼文內容後，因涉及仇恨言論、違反社群守則而遭刪除，並依規定限制帳號相關功能。」



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