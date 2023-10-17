柯文哲嗆當選公布潛艦國造會議紀錄！486先生怒罵「政界垃圾」

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對此，陳延昶在臉書發文指出，「身為民眾黨資深終身黨員，號稱民眾黨唯一良心的我，必須公開承認我們黨主席就是一個政界的垃圾，獐頭鼠目的老鼠。我就問這個廢物，國防機密是你可以隨意公開的嗎？我在這公開講，柯文哲就是政界的垃圾！你同意嗎？」
陳延昶挺綠色彩鮮明，但也爭議不斷。2020年12月17日，中天新聞記者在聯訪高雄市長陳其邁時，詢問陳其邁對於醫師蘇偉碩因主張萊豬危害健康遭告發一事的看法，遭到一名頂著爆炸頭的男子出手擋麥克風，引發爭議。事後證實此人就是陳延昶，並引發妨礙新聞採訪自由爭議，陳延昶解釋說，記者持續跳針提問與記者會主題無關的內容，持續問陳其邁是否支持蘇偉碩，他才會希望終結「跳針輪迴」，婉拒記者發問。
2014年10月時，陳延昶指稱時任台北市長候選人連勝文影片抄襲，但7年後陳延昶的影片也被爆抄襲。2022年1月27日，「486先生」的影片被發現抄襲影片創作團體「HoldChill猴糗」影片內容不論從主題、分鏡甚至到服裝都非常相似。遭「致敬」的創作團體「HoldChill猴糗」發現後，在臉書PO文「天啊，我們被致敬了，感謝486先生看到我們的努力」。網友挖出486先生7年前狂酸連勝文抄襲的PO文，直呼根本跨時空打臉自己，導致陳延昶臉書爆灌爆。
2021年1月，陳延昶帳號遭臉書停權30天，無法發布貼文或留言，他質疑是他的台獨立場導致。不過，臉書回應表示，「完整檢視陳延昶貼文內容後，因涉及仇恨言論、違反社群守則而遭刪除，並依規定限制帳號相關功能。」