以色列72小時快速動員36萬人　基進：台灣後備制度有改善空間

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王興煥呼籲，讓人民空有熱血卻報國無門，是國家失職，但如果沒有經過訓練就將民力投入戰場，也是國家失職。因此台灣家鄉軍的建制，必須依照人民的自由意志，不分性別、年齡，在平時就進行相關訓練，才能於戰時做到在地防衛，成為前線將士與台灣共同體的堅實後盾。
台灣基進不分區立法委員參選人楊佩樺表示， 以色列在遭到哈瑪斯組織攻擊後，後備軍動員第一梯隊10萬人24小時內完成報到、48小時內完成30萬人、72小時追加到36萬後備軍人，且每人都有完整的個裝與武器彈藥。
後備戰力就是嚇阻敵人進犯的指標之一，國軍號稱擁有超過200萬的後備大軍，並可以在24小時內動員21.5萬的後備軍人投入戰場。但台灣後備軍人的教育召集訓練內容不扎實，向來給人入營「掃地、割草、油漆」的印象。因此，國防部推出「新制教召」，如今新制教召已經推行超過1年，教召兵員今年預計可達2.2萬人，但後備動員的部分確實還存在一些問題，後備教召連武器裝備不足，槍榴彈兵未打過一次槍榴彈，通信兵未背過無線電機，情報士官僅接受步槍兵訓練，沒有任何情報士官情搜專業技能複訓課程。
台灣基進政策小組研究員康駿銘表示，自己是港人新移民，今年三月已在台完成一年的義務兵役，在服役過程中，感受到台灣人保衛台灣的意志強大。烏克蘭抗俄決心有目共睹，是俄國無法取下烏克蘭的關鍵之一。戰爭從來不只講表面數據，不是雙方兵力、戰機、坦克相減就代表勝負。雖然台灣目前在認知作戰上處於劣勢，但尚不需對台灣人防衛家園的決心過於憂慮。
但康駿銘質疑，明年義務役實施新制，除專長替代役消失，常備役役期跟訓練內容都將有所改變，屆時訓練落差大的新舊制役男同時教召，國防部如何因應整合？以目前教召頻率及品質，這些後備戰力能否有效發揮？社會對國防信心不足，正是源於訓練、各種問題堆疊，盼國防部能正視問題，讓有決心守衛家園的人受妥善訓練，確保後備人員派上用場。
國防大學政戰學院前院長余宗基表示，第五次中東戰爭是1980年代的事情，以色列在距離上次戰爭這麼久之後忽然遭到哈瑪斯攻擊，竟能迅速反擊，足見有值得學習之處。以色列快速動員，其中包括從海外回國馳援的16萬5千人，令人佩服；此外，以色列甚至用真空包裝分配槍枝彈藥到每一位後備兵源身上，並且快速應對個別專長分配任務，從上巴士到戰鬥地點直接進行臨戰說明，立即就地動員就地作戰，台灣必須學習。
余宗基指出，台灣因應中國軍事威脅，後備動員能力足在三天內動員20萬人，但問題是台灣的後備兵力能否如以色列那樣確實發揮戰力？余宗基建議，戰爭狀況非常緊急，平常後備部隊的武器裝備就要整備，後備裝備應與現役裝備一致。若後備軍人服役時的裝備在退役時送動員庫房整備，戰爭時將立即可用不必校正調整，這是國軍的重中之重。
他強調，台灣後備動員其實沒有真正驗證過，理想與計畫可能有相當落差，須針對問題立即精進調整。他呼籲，各縣市都有後備指揮部，皆長久耕耘地方，丙種旅應與國土防衛部連結地方防衛力量。再者，民氣可用亦為一大優勢，民調顯示70%國人有意願為國效力，但如何讓有熱忱的人才運用在防衛力量，政府應有作為與改進。