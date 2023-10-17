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以色列72小時快速動員36萬人　基進：台灣後備制度有改善空間

▲台灣基進今（17）日舉行記者會，指出台灣現行體制無論是後備教召訓練或是武器彈藥配給都潛在風險，呼籲改革國防後備。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進今（17）日舉行記者會，指出台灣現行體制無論是後備教召訓練或是武器彈藥配給都潛在風險，呼籲改革國防後備。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／綜合報導

以色列本月初遭哈瑪斯組織攻擊後，短時間內完成36萬後備軍人動員，整裝待發全面反攻。台灣基進今（17）日舉行記者會，參照以色列與烏克蘭後備與國土防衛旅實戰經驗，指出台灣現行體制無論是後備教召訓練或是武器彈藥配給都潛在風險，故呼籲改革國防後備，並提出「在地訓練」、「在地動員」、「在地守衛」，建立自主加入的「台灣家鄉軍」，讓願意守衛台灣的人都能一起防衛台灣。

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台灣基進黨主席王興煥表示，以色列在遭遇哈瑪斯攻擊後，72小時內完成36萬後備軍人的動員，每人皆有完整的裝備、武器、彈藥，以色列的後備動員，是以共同體意識為基礎，落實為效率、數量與戰力。而跟據民調，台灣也有71.9%的民意願意為抵抗中國侵略台灣而戰，但現在台灣的後備動員體系是否接得住這份共同體意識？

王興煥呼籲，讓人民空有熱血卻報國無門，是國家失職，但如果沒有經過訓練就將民力投入戰場，也是國家失職。因此台灣家鄉軍的建制，必須依照人民的自由意志，不分性別、年齡，在平時就進行相關訓練，才能於戰時做到在地防衛，成為前線將士與台灣共同體的堅實後盾。

台灣基進不分區立法委員參選人楊佩樺表示， 以色列在遭到哈瑪斯組織攻擊後，後備軍動員第一梯隊10萬人24小時內完成報到、48小時內完成30萬人、72小時追加到36萬後備軍人，且每人都有完整的個裝與武器彈藥。

後備戰力就是嚇阻敵人進犯的指標之一，國軍號稱擁有超過200萬的後備大軍，並可以在24小時內動員21.5萬的後備軍人投入戰場。但台灣後備軍人的教育召集訓練內容不扎實，向來給人入營「掃地、割草、油漆」的印象。因此，國防部推出「新制教召」，如今新制教召已經推行超過1年，教召兵員今年預計可達2.2萬人，但後備動員的部分確實還存在一些問題，後備教召連武器裝備不足，槍榴彈兵未打過一次槍榴彈，通信兵未背過無線電機，情報士官僅接受步槍兵訓練，沒有任何情報士官情搜專業技能複訓課程。

台灣基進政策小組研究員康駿銘表示，自己是港人新移民，今年三月已在台完成一年的義務兵役，在服役過程中，感受到台灣人保衛台灣的意志強大。烏克蘭抗俄決心有目共睹，是俄國無法取下烏克蘭的關鍵之一。戰爭從來不只講表面數據，不是雙方兵力、戰機、坦克相減就代表勝負。雖然台灣目前在認知作戰上處於劣勢，但尚不需對台灣人防衛家園的決心過於憂慮。

但康駿銘質疑，明年義務役實施新制，除專長替代役消失，常備役役期跟訓練內容都將有所改變，屆時訓練落差大的新舊制役男同時教召，國防部如何因應整合？以目前教召頻率及品質，這些後備戰力能否有效發揮？社會對國防信心不足，正是源於訓練、各種問題堆疊，盼國防部能正視問題，讓有決心守衛家園的人受妥善訓練，確保後備人員派上用場。

國防大學政戰學院前院長余宗基表示，第五次中東戰爭是1980年代的事情，以色列在距離上次戰爭這麼久之後忽然遭到哈瑪斯攻擊，竟能迅速反擊，足見有值得學習之處。以色列快速動員，其中包括從海外回國馳援的16萬5千人，令人佩服；此外，以色列甚至用真空包裝分配槍枝彈藥到每一位後備兵源身上，並且快速應對個別專長分配任務，從上巴士到戰鬥地點直接進行臨戰說明，立即就地動員就地作戰，台灣必須學習。

余宗基指出，台灣因應中國軍事威脅，後備動員能力足在三天內動員20萬人，但問題是台灣的後備兵力能否如以色列那樣確實發揮戰力？余宗基建議，戰爭狀況非常緊急，平常後備部隊的武器裝備就要整備，後備裝備應與現役裝備一致。若後備軍人服役時的裝備在退役時送動員庫房整備，戰爭時將立即可用不必校正調整，這是國軍的重中之重。

他強調，台灣後備動員其實沒有真正驗證過，理想與計畫可能有相當落差，須針對問題立即精進調整。他呼籲，各縣市都有後備指揮部，皆長久耕耘地方，丙種旅應與國土防衛部連結地方防衛力量。再者，民氣可用亦為一大優勢，民調顯示70%國人有意願為國效力，但如何讓有熱忱的人才運用在防衛力量，政府應有作為與改進。

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