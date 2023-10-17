「前元祖少奶奶」安晨妤臉上有吻痕！疑有新戀情 爆笑真相曝光
「前元祖少奶奶」安晨妤日前參與在二二八和平公園「傳愛烏克蘭 齊心護台灣」活動，從烏俄戰爭到以巴開戰，有感「戰爭無情、和平無價」，安晨妤說：「大家都沒有辦法想像怎麼會有打仗的事情發生在我們的周圍，沒想到瞬息萬變間就打起來了。」此外，安晨妤出席活動時，被發現臉上有「吻痕」，遭疑是否有新戀情，她害羞解釋真相，原來是乾燥過敏。
記者吳雨婕／綜合報導
十分疼愛一對寶貝兒女的安晨妤說，自己平時就會教導小孩一些基本的危機應對知識，像是遇到火災應該是往下逃生而不是往上逃生等，這樣小朋友才不會碰到臨時狀況時只會呼喊到爸媽，有再多的手機也沒有用。
不過，活動當天安晨妤被注意到臉上有一個十分明顯的「吻痕」，被問到莫非有新戀情？安晨妤笑說: 「確實是被偷親了一口，只是這個細菌先生偷親的，天氣轉換，皮膚容易乾燥過敏，細菌感染讓臉上出現一個大吻痕，也算是美麗的誤會。」
她也透露其實上個月生日時到日本去走了一趟，除了為自己慶生，也為自己的資產和小朋友學業布局，學霸級的安晨妤做什麼都全力以赴，在日本花每天日行上萬步，也研究出投資日本房市的基礎心得，安晨妤說: 「日本的政府很保障房客，當房客租了你的房子後，房東無權拒絕續約，因此海外置產若要轉手還有增值稅等很多因素都要考量進去。」