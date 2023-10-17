傳郭台銘備妥2套腹案磋商「郭柯合」　郭辦：有非常大合作空間

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「政治應該是價值理念的討論，不是權位的分配」，黃士修指出，這點郭台銘和柯文哲有高度一致的共識。
黃士修認為，他們不會像國民黨那樣，仗著自己是泱泱大黨，算計多少部會怎麼分，實則併吞民眾黨，他們重視柯文哲提出的「聯合政府」概念，畢竟大家清楚知道，民眾黨是小黨，郭董則是無黨，若有幸為國家服務，必定廣納人才。
黃士修舉例，在公司理論上，有所謂的「單邊治理」，即是經營決策完全由股東治理、只考慮股東利益。若將公司換成政府，完全的直接民主難以執行，才發展出代議政治。政客卻想著壟斷利益，以為自己是唯一的股東，藍綠皆然。
黃士修認為，不只民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜，還包括柯文哲的政見，自己都有完整的研究，無論總統制或內閣制，現代政治從專制走向民主，講求權力分散，避免獨裁。
黃士修說，企業界有非常多兼具理論和實務的做法，遠超出傳統政黨人士的想像能力，自己在兩邊都待過，更體會到舊政治的不足之處，尤其郭台銘具備近五十年的產業經驗，領導管理國際級企業，我們能夠提供完整的解決方案，並保證高效率的執行。
「郭柯陣營本來就保持友善互動，過去、現在、未來，都有非常大合作空間」。黃士修說，從空軍的不分區極大化、陸軍的地方組織發展，以及郭柯理念、支持者相容性，各家民調都確認最強組合的事實，四年前即是如此。
黃士修指出，商場談判和政治協商，都講雙方合意和長遠互惠，唯有發揮同理心，設身處地站在對方立場思考，透過多次溝通，理解彼此的原則，才稱得上具建設性的真正談判。