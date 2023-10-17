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對號入座？《崇禎：勤政的亡國君》疑影射習　中國下架遭譏：心虛

▲中國上個月出版的新書《崇禎：勤政的亡國君》傳出已遭全面下架。（圖／翻攝自網路）
▲中國上個月出版的新書《崇禎：勤政的亡國君》傳出已遭全面下架。（圖／翻攝自網路）

國際中心徐筱晴／綜合報導

由已故中國歷史學家陳吳彤撰寫、上海文匯出版社出版的中國歷史著作《崇禎：勤政的亡國君》，才出版不到兩個月，近來卻傳出遭到下架的消息，目前各大網站均無法搜尋到此書。雖然表面上是以「印刷問題」停售，但該書書封宣傳語「昏招連連步步錯，越是『勤政』越亡國」，很可能與引起對習近平聯想有關。

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綜合媒體報導，《崇禎：勤政的亡國君》是在今年9月時，由上海文匯出版社出版，不過近來網路上流傳一份蓋著讀客文化有限公司印章的通知稱，因印刷問題，現通知全部下架召回；各大網站、新華書店、民營經銷商在接到此通知後，即刻下架並安排退貨事宜。

目前各大網購網站均無法搜索到此書，中國主要的售書電商平台「當當網」已找不到此書；在京東購物中點選此書連結，出現「暫不支持購買」及「抱歉，該商品已下架」的字樣，圖書分享平台「豆瓣」也查無此書。

在Google上搜尋該書時，雖然出現先前微博上分享關於此書的資訊，但點進去查看可以發現，內容已被清空。

《崇禎：勤政的亡國君》講述明朝末代皇帝崇禎的亡國之路，書本內容簡介稱「從財政、黨爭、軍事、用人等角度，帶領讀者看懂崇禎皇帝如何昏招迭出，走上亡國之路。」該書作者是已故歷史學家陳梧桐，過去曾任中央民族學院歷史系系主任，今年5月31日在北京因病過世，享壽88歲。

《崇禎：勤政的亡國君》遭到下架之後，隨即引發關注。有網友認為該書其實是《崇禎往事》的重印，「看來是新改的封面出了問題」。不過評論普遍認為，此書涉嫌影射了中國領導人習近平而遭下架。不少網友紛紛表示，「有些人害怕，心虛」、「越說越像」、「對號入座？」、「就是怕又蠢又勤快」。

《自由亞洲電台》報導指出，習近平上任之後，先是大搞反腐，然後重手整頓經濟體制、打擊民營企業，對外又到處樹敵，新政與新法層出不窮，事事由習近平親自指揮、親自部署，最後弄至現在經濟崩潰，財政枯竭，國際上備受孤立，被大部分人形容一事無成。

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