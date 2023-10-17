對號入座？《崇禎：勤政的亡國君》疑影射習　中國下架遭譏：心虛

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前各大網購網站均無法搜索到此書，中國主要的售書電商平台「當當網」已找不到此書；在京東購物中點選此書連結，出現「暫不支持購買」及「抱歉，該商品已下架」的字樣，圖書分享平台「豆瓣」也查無此書。
在Google上搜尋該書時，雖然出現先前微博上分享關於此書的資訊，但點進去查看可以發現，內容已被清空。
《崇禎：勤政的亡國君》講述明朝末代皇帝崇禎的亡國之路，書本內容簡介稱「從財政、黨爭、軍事、用人等角度，帶領讀者看懂崇禎皇帝如何昏招迭出，走上亡國之路。」該書作者是已故歷史學家陳梧桐，過去曾任中央民族學院歷史系系主任，今年5月31日在北京因病過世，享壽88歲。
《崇禎：勤政的亡國君》遭到下架之後，隨即引發關注。有網友認為該書其實是《崇禎往事》的重印，「看來是新改的封面出了問題」。不過評論普遍認為，此書涉嫌影射了中國領導人習近平而遭下架。不少網友紛紛表示，「有些人害怕，心虛」、「越說越像」、「對號入座？」、「就是怕又蠢又勤快」。
《自由亞洲電台》報導指出，習近平上任之後，先是大搞反腐，然後重手整頓經濟體制、打擊民營企業，對外又到處樹敵，新政與新法層出不窮，事事由習近平親自指揮、親自部署，最後弄至現在經濟崩潰，財政枯竭，國際上備受孤立，被大部分人形容一事無成。