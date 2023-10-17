擺脫人口負成長！中市人口破284萬 島內移居第二名竟是新北
有「台商故鄉」之稱的台中市，疫情期間曾因台商無法返台被除籍，導致人口一度負成長。隨著疫情解封，連續16個月人口正成長，上個月設籍總人口數衝破284萬人，達到歷史新高！市府統計島內移民數據，發現除了鄰近的彰化、南投，以新北市3,949人居次；遷入行政區前3名是北屯、南屯、西屯，舊縣區的太平、烏日也很熱門。
記者顏幸如／台中報導
台中市人口穩步正成長，根據內政部9月人口統計資料，總人口數已達284萬1,225人。民政局長吳世瑋表示，除了2021年受新冠肺炎疫情影響，旅外市民2年未返台被除籍的人數太多，導致人口一度負成長，隨著疫情解封，人口數逐漸攀升，自去年6月以來連續16個月人口呈正成長，今年9月前人口數甚至比去年底大增近2.7萬人，年增額來到史上最高。
民政局統計今年1到9月島內人口移動情形，隔鄰的彰化縣遷入7,546人最多，其次依序為新北市3,949人、南投縣3,610人、台北市2,772人及高雄市2,561人。台中市人口數在六都排第二，僅次於新北市的403萬人，六都第三名是高雄市的273萬人。
此外，淨遷入前5名的行政區依序為北屯區7,146人、南屯區3,361人、西屯區2,999人、太平區2,025人及烏日區1,794人。吳世瑋表示，5行政區均擁有便捷的交通，鄰近高速公路和快速道路，也是近年重劃開發、商辦聚集的精華地段，在各項公共建設、交通利多等政策加持下，吸引建商陸續推案造鎮，成為外縣市民眾移居首選。市府日前獲評「生活質感首善之都」，將持續提升區域發展水平，增加投資和居住的吸引力，讓更多人看見台中的美好，吸引更多人移居台中。