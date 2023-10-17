不分區立委提名資格曝光！民進黨：今接受各界推薦優秀人選
民進黨第11屆不分區立委提名委員會昨召開第一次會議，並宣布今（17）日起接受社會各界推薦優秀人選，收件截止日期為10月26日，且將遵循民進黨加嚴之提名規定，只要涉及黑金槍毒、危害國安、賄選、性侵害，以及兒少性剝削等重大犯罪一經起訴者不得參選。
記者陳佩君／台北報導
民進黨指出，本屆不分區立委的提名原則為：第一 「跨黨派」，審議時考量無黨籍、跨黨派的優秀人才，非民進黨籍者於確定提名後入黨即可，以符合《公職人員選罷法》第24條規定；第二「跨世代」，著重具未來性的年輕世代，並優先考量女性，委員們認為，這屆不分區提名人選代表的是社會期待未來10年民進黨的面貌，進入提名名單的人選亦代表民進黨因應未來10年台灣社會的變化而儲備的民進黨人才庫；第三「跨領域」，提名人選應強化與民間團體、社會專業團體的連結，作為與社會溝通的橋樑。
民進黨提到，在不得提名參選的消極資格限制方面，為使政治風氣更加清明更能符合人民期待，除依選罷法規定不得參選者外，民進黨更加碼加嚴規定，只要涉及黑金槍毒、危害國安、賄選、性侵害，以及兒少性剝削等重大犯罪一經起訴者，便不得在提名之列。
民進黨指出，本次民進黨不分區立委提名委員會議，由黨主席賴清德召集主持，委員計有陳建仁、卓榮泰、何美玥、康裕成、廖福特、陶儀芬等6人全員出席，在熱烈交換意見，達成上述共識後，賴清德期待秉持民主大聯盟的精神，在未來的不分區名單中，會有民進黨優秀的人才，也有社會上的有志之士，結合台灣社會更多的力量，代表民進黨以獲得社會更廣大的支持。不分區提名推薦表即日起將公布於民進黨中央官網。