鹿希派爆料被家人冷落！一講話遭吳宗憲罵、聚餐沒邀他「很受傷」
25歲星二代鹿希派近日在節目《小明星大跟班》吐露真心話，感覺自己時常被家人冷落，「常常看到爸爸跟姊姊在群組聊天、有甜蜜互動，我都沒什麼切入點能聊，而且我回了，憲哥就會開始盯我其他事情，我就覺得每次只要出聲就會被念、被罵」，主持人兼父親吳宗憲認為是鹿希派不會說話，「我摔車受傷，他給我一個讚的貼圖，那種感覺就好像說『摔車，水喔』」，但大姊吳姍儒（Sandy）認為鹿希派會有這種想法，其實和吳宗憲的教育方式有很大的關係，「他（吳宗憲）對女兒是絕對的愛與保護，但弟弟他就不管，最經典的就是全家要幫弟弟慶生，到場才發現沒邀請他」，鹿希派回想起此事也忍不住氣喊：「超過份，他們還說『你來我們也吃得差不多了，那你就在家好好讀書』。」
記者楊穎軒／綜合報導
鹿希派錄製「父子倆心中的那個結，今天就把它解開吧」單元，透露吳宗憲曾對他說「你胖得跟豬一樣」，自己很受傷，「如果是觀眾說的，我都覺得還好，因為被放大檢視是應該要（承）擔的，可是爸爸講，就變成是連我爸都覺得我很爛，就滿難過的」，吳宗憲很訝異鹿希派竟會介意這件事，「你幹嘛在意這些？我是擔心你太胖會有健康的問題」，但鹿希派也分享自從替吳姍儒代班主持《小大》，才發現原來爸爸說得都是對的，「鏡頭上自己真的太胖，才發現爸爸講得是真的，所以我今年還寫父親節卡片給爸爸，裡面寫了『謝謝你對我很誠懇』，因為別人可能會給我面子，不告訴我實話，但爸爸講得話聽了完全不吃虧」，吳宗憲一聽感性回應：「愛之深責之切，爸爸嚴格的原因都是希望你能更好。」節目明（18）日晚間10點播出。