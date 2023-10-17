修機車暫離10分鐘「報價變4倍」！消基會破解 保留「2物證」自救
傳統機車行幫女大生修機車，原先報價1100元，在女大生暫時離開10分鐘後，便接到車行老闆來電表示，還有其他零件故障、也一起換好了，維修價格瞬間翻4倍，共計要付4400元，讓女大生相當不滿！對此，消基會徐則鈺副董事長認為，機車行這樣的行為感覺是惡意想要多賺錢，應該要先取得消費者同意才能維修，如果消費者感到不合理，保留兩項重要資料，更換下來的零件和收據，事後向消基會、消保官進行申訴。
記者周淑萍/綜合報導
車主女大生的家人不滿疑似被坑殺，將事發經過發布在「爆廢公社二館」，提到女大生的機車臨時無法發動，便就近找了車行維修，起初老闆報價「換電瓶約1100元」，女大生同意後便先到附近用餐。不料10分鐘後，車行老闆來電表示很多零件壞掉，已經一起修理完成，包括電池1100元、火星塞250元、整流器1750元、高壓線圏950元、濾清器350元，共4400元。從原本報價1100元翻4倍變成4400元，讓女大生傻眼，認為自己被坑了，「我知道不用這麼貴，只想問老闆良心何在？」
消基會徐則鈺副董事長針對此案表示，消費者送修機車和機車行是承攬契約，也就是消費者要求業者修哪一部分，業者就修該部分，即便業者在維修的過程中，發現其他地方也需要處理，也一定要「事前」得到消費者同意才能進行修理。
有網友認為機車行老闆報價合理，但徐則鈺認為，不是價格合不合理的問題，是有沒有必要！他再三強調，一定要先得到消費者同意才能維修。
如果民眾面對業者突然加價該如何處理？徐則鈺認為，消費者其實當場就可以拒絕，但如果因為任何理由不方便當場拒絕，消費者可以後續進行申訴，現場要記得保留兩項物證：第一，要求業者把換下來的東西歸還、第二，保留付費單據，保留以上兩項物品，方便後續向消基會、消保官進行申訴。