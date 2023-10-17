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中華職棒／女神安芝儇領軍！黑豹旗淡江汪以馨入選台鋼啦啦隊複賽

▲台鋼啦啦隊練習生出爐，女神安芝儇領軍！黑豹旗淡江汪以馨入選台鋼啦啦隊複賽。（圖／取自ttw_25IG）
▲台鋼啦啦隊練習生出爐，女神安芝儇領軍！黑豹旗淡江汪以馨入選台鋼啦啦隊複賽。（圖／取自ttw_25IG）

記者吳政紘/綜合報導

台灣鋼鐵集團啦啦隊Wing Stars雛形出爐，專屬培訓成員公開！台鋼集團目標打造全新風格的啦啦隊伍，「Becoming WING STARS台灣鋼鐵集團啦啦隊選拔」甫推出就受到各界關注，今(16)日公開首批來自海外及台灣北中南東地區、不同職業領域、學歷背景30位培訓成員，宣布即將進入為期三週的全方位訓練課程，同步預告人氣票選即將上線。

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「Becoming WING STARS台灣鋼鐵集團啦啦隊選拔」不只徵選門檻不限國籍、性別、年齡，更祭出保障年薪50萬元的條件，初選階段便吸引419位參賽者報名，歷經初選評比、為期三天的新秀複賽，台鋼集團今(16)天首次公開以素人為主體的30位專屬培訓成員，廣大球迷所期待的Wing Stars啦啦隊雛型終將成形！。

來自海、內外30位不同職業領域、學歷背景的素人，或許成長過程中沒有受過系統性的栽培，將他們雕琢成為大眾眼中優秀表演者者形狀，但都有對舞台表演的熱情、以及以此為業的夢想，更有為此付出辛苦汗水的決心和堅定信念，接下來這群素人選手自11月起，投入為期三週的合宿集訓，將由日前宣布加盟Wing Stars的「最強外掛」安芝儇擔任培訓指導教練，以學姊之姿傳授韓式應援的技術與心理素質養；除此之外，為發掘成員們成為明日之星的潛力，除了應援及舞蹈的訓練內容，更集結超級偶像冠軍歌手林宗興、資深廣播主持人及媒體人王介安，以及伊林娛樂專業師資，從歌唱、口語表達、儀態、彩妝…等多元面向，全方位奠定成員基礎實力。

隨著台灣職業運動的發展，以及啦啦隊應援文化的盛行，跨足棒、籃、足球三項職業運動領域的台灣鋼鐵集團，決定走一條不一樣的路，跳脫單純邀請啦啦隊即戰力加盟的思維，將目標定錨在打造出有別於現有啦啦隊風格的團隊。台灣鋼鐵集團希望創造機會與平台，讓努力練習、喜歡表演、又有實力的素人朋友們能夠被大眾看見，更期待進入專屬培訓的成員們，透過Wing Stars啦啦隊培訓的過程，展現出健康、陽光、自信的特質，透過聲音、肢體等各種不同的演出形式傳遞令人感動的力量。

成員們獲選進入Wing Stars啦啦隊專屬培訓並非參賽的終點，台鋼集團將針對成員們培訓期間的綜合表現進行評鑑篩選，遴選出晉級正式決選的選手，參加12月9日登場的決賽，展現演出實力與培訓成果。

隨著Wing Stars的雛型建立，台鋼集團規劃在培訓期間推出Wing Stars啦啦隊人氣票選，詳細活動內容敬請期待。也歡迎球迷朋友們隨時關注成員們的精采表現，並準備好為喜歡的Wing Stars成員集氣，一起見證Wing Stars啦啦隊展翅。

更多「WING STARS」資訊，請上「WING STARS」Facebook、Instagram粉絲專頁查詢。

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