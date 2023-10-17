徐乃麟曾婉拒親民黨徵召 突拋震撼彈「來基隆選市長」內幕曝光
64歲綜藝大哥徐乃麟，近期活動代言接不停，手握4節目還有烘焙副業，忙得不可開交。他過去曾被親民黨邀請參選民意代表，不過當時委婉拒絕，然而日前徐乃麟竟在錄節目時語出驚人，拋震撼彈說要「來基隆選市長」，引來現場民眾一陣歡呼，今內幕曝光！
記者黃盈容/綜合報導
徐乃麟10月6日帶著甫新婚的兒子徐新洋與莎莎，為民視新外景節目《鬥陣大廟埕》到基隆學習體驗傳統技藝「弄獅」，與知名「長興呂師父龍獅團」拜師。徐乃麟老當益壯，還為了節目在地下滾練習「弄獅」的基礎動作，連兒子徐新洋說都感動不已，並驚呼：「他明天都可以領老人卡了，這樣滾爬翻真的很厲害！」
而據《CTWANT》報導，徐乃麟身為老大哥卻一點都不顯擺，接連幾天在大太陽底下練習舞獅，不喊苦。節目錄製尾聲，徐乃麟還不忘搞笑，打趣說：「來基隆選市長」，引來現場哄堂大笑，將氣氛炒到最高點。
日前徐乃麟被問賴佩霞擔任郭台銘副手時，雖曾開玩笑說，「怎麼不找我？我的聲量比較大吧」。但其實徐乃麟透露，過去曾被親民黨邀請參選民意代表，不過當時他委婉拒絕，直言：「當藝人輕輕鬆鬆，當政治人物要跑很多行程，太累了。」對參選可說零意願。