中華郵政要招人！月薪最高破53K　11/17開始報名

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中華郵政表示，本次甄試錄取的正取人員預訂於114年2月28日前依序進用完畢，備取人員於114年2月28日前未通知分發進用者，不再分發進用。相關甄試簡章及甄試詳細規定請逕上台灣金融研訓院網站點閱或下載列印，不另行販售。
中華郵政表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破38K。本次甄試主要為遞補113年底前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。
甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額之2倍（不足5人者以5人計）。甄試預訂錄取名額、類科、學歷及待遇如下：
（一）營運職：正取26名、備取12名。
教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄試法務等8項類科，月薪5萬3480元（含職務待遇5045元）。
（二）專業職（一）：正取104名、備取41名。
教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等18項類科，月薪4萬3435元（含職務待遇5045元）
（三）專業職（二）內勤：正取458名、備取200名。
高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等3項類科，月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。
（四）專業職（二）外勤：正取433名、備取198名。
高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬145元（含職務待遇6310元），非專任上述工作者月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約89元，全月約2674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6016元）。