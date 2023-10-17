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中捷藍線在行政院卡了169天！國民黨團喊話：請陳建仁放手吧

▲台中市立委參選人林家興（右一）表示，很遺憾的民進黨的政治人物把中捷當作政治消費。（圖／國民黨提供）
▲台中市立委參選人林家興（右一）表示，很遺憾的民進黨的政治人物把中捷當作政治消費。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

日前民進黨總統參選人賴清德點名台中市長盧秀燕，將中捷藍線改到「有力人士」住家附近，引發熱議。對此，國民黨團今（17）日直言，中捷規畫始於前台中市長胡志強時期，到了民進黨林佳龍擔任市長時，突然更改路線，原因為何不明，卻讓中捷藍線空轉4年，現在台中市長盧秀燕將藍線回復到原先規劃路線，卻在行政院躺了169天，國發會連會議都沒有召開，質疑「到底是誰在卡中捷？賴清德副總統不用出來說清楚嗎？」

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國民黨團今天上午召開記者會，邀集國民黨立法院黨團總召曾銘宗、台中市立委參選人林家興、台中市立委參選人黃健豪、台中市立委參選人廖偉翔出席。

曾銘宗表示，昨日交通部長王國材對外說，「交通部否認卡中捷，也沒為有力人士遷站，設站不適轉乘才調整。」換句話說，交通部長專業的說法打臉賴清德副總統。事實上，早在81年省政府時代所規劃的捷運路線，就是取台灣大道興建，為什麼當時的台中市長林佳龍要「截直取彎」？難道有什麼特定目的？林佳龍必須出來說清楚。

國民黨團認為，賴清德是現任副總統也是民進黨總統參選人，在未搞清楚事實前，竟然抹黑中捷藍線的調整，並經交通部打臉，請賴清德出來道歉，其次，台中藍線捷運，行政院已經卡了169天，請行政院盡速依交通部專業意見核定，不要再卡中捷了，請行政院長陳建仁放手。

林家興表示，盧秀燕市長一直在呼籲中央政府，到底是誰在卡中捷藍線？現在僅剩下行政院核定，多位台中市在野黨議員、立委呼籲政府不要有政治考量，但遺憾地是，卡中捷幕後黑手居然是民進黨主席賴清德，為了選舉鬥爭，把台中交通、民生建設當作政治鬥爭籌碼。

林家興說，執政黨一直在炒作中捷林佳龍版本和胡志強版本的差異性，當年胡志強版本就是沿著台灣大道走，盧秀燕市長是改回胡志強版本，林佳龍版本硬是要將藍線轉入沙鹿，這必須大量徵收土地，不惜更動已經通過的可行性評估，讓藍線空轉4年，直言「民進黨總統參選人消費台中捷運進行政治鬥爭，這是台中人沒有辦法接受的，請民進黨放手吧！」

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