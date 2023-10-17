NBA／換掉Poole不後悔！主帥Kerr：我們需要Paul在場上掌控節奏
NBA金州勇士在上季衛冕失敗，並在休賽期透過交易，將小將Jordan Poole送至華盛頓巫師，換回資深控衛Chris Paul，隨著勇士在熱身賽以進行3場比賽，勇士主帥Steve Kerr也在接受《95.7 The Game》的採訪時透露，「Paul跟球隊完美契合，我們需要他的領袖能力，也需要他在比賽時，在場上掌控節奏。」
記者張志宇/綜合報導
主帥Steve Kerr在節目中說道，「Paul和我們十分適合，坦白講我認為我們球隊需要他這份領導能力，Paul是了不起的球員，他能迅速了解與適應周遭的狀況與問題，這就是他在場上展現出來的影響力。」
對於交易走Jordan Poole換回Chris Paul，Steve Kerr也直言，「我必須很坦白講，球隊需要領袖，這個團隊需要有領導力，在去年我們球隊太年輕，一直沒有進入狀態，我知道大家季後賽都打得很拚，但是球隊始終沒有找到自己的節奏，球隊需要Paul、Dario Šarić、Cory Joseph這類型的球員，尤其是像Paul這種能在場上控制節奏的人。」
現年38歲的Chris Paul在上季雖僅有場均13.9分，但場均依舊能摘下4.3籃板與送出8.9助攻，目前在兩場熱身賽中，首場上場13分鐘，全場4中2，拿下6分、5籃板、6助攻，第二戰則是出戰20分鐘，全場6中2，拿下6分、1籃板、4助攻。