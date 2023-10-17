吹哨者保護法遲未通過！邱顯智轟賴清德：只有不想過沒有過不了

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對此，賴清德回應，立法院是跨黨派，每位委員來自不同選區，有不同的信念和看法，沒辦法很快凝聚共識，「立法院法律沒辦法很快通過，是因為台灣社會多元環境，但這也是民主精神與可貴。」
邱顯智在臉書上表示，請問賴副總統是忘記了，還是不敢想起來，民進黨第一次完全執政，為了強闖修惡的勞基法，是如何操弄議事規則，用聯席委員會強行把法案送出，再不顧民意強勢投票碾壓？
邱顯智接著說到，事實上，在民進黨的完全執政下，在柯建銘總召的領導下，立法院的協商機制已經完全淪為走過場，只要民進黨想過的法案，就算沒有共識也會強勢過關。有研究統計，在民進黨第一次完全執政的第9屆立法院，協商無共識的法案中，有87%最後還是表決完成三讀程序。至於不願配合的黨籍委員，就通通黨紀處分。
而民進黨不想過的法案，根本連議程都排不上，更不用說實質的民主討論了，揭弊者保護法、不法餽贈罪、不法關說罪、反媒體壟斷法、兩岸協議監督條例、空屋特別稅，從上一屆到現在的立法院，時代力量推動的改革法案被民進黨卡住的，早已不勝枚舉。
最後邱顯智呼籲賴清德，現在是資訊透明的年代，不要再只想著用話術欺騙年輕人，面對問題，提出真正能解決問題的法案，才是青年所期盼的，立法院需要的不是只會服從黨意的橡皮圖章，相信年輕人的眼睛都是非常雪亮的。