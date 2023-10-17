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焰火烏龍瑕不掩瑜　盧秀燕：國慶連假成果豐碩「人潮與錢潮滿滿」

▲台中市長盧秀燕認為，國慶焰火提早施放雖不盡如人意，但整體流暢性非常成功。（圖／台中市政府提供，2023.10.17）
▲台中市長盧秀燕認為，國慶焰火提早施放雖不盡如人意，但整體流暢性非常成功。（圖／台中市政府提供，2023.10.17）

記者顏幸如／台中報導

台中市打造節慶經濟，10月推出多項重磅活動，卻因國慶焰火提早施放等烏龍，網路負面討論聲量近3萬則。台中市長盧秀燕今表示，國慶焰火提早施放雖不盡如人意，但整體流暢性非常成功，且成果豐碩帶來人潮與錢潮，接續登場的「台中爵士音樂節」、「台中購物節」將持續為台中拚經濟。

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根據數據分析公司《榮泰創數據》統計，今年國慶活動討論話題，以總統蔡英文在國慶大典的演說為最熱門，聲量突破1.3萬則；其次是台中國慶煙火狂出包引起民眾不滿，有1萬多則，加上現場交通、秩序管制及表演節目站位等問題，讓網友砲轟「史上最荒唐」，討論聲量累計近3萬則。

台中市長盧秀燕今（17）日在市政會議中指出，市府利用國慶4天連假舉辦相關活動，雖然國慶焰火提早施放不盡如人意，但整體舉辦成果豐碩，帶來許多錢潮及人潮，4天連假共吸引183萬3700人次進入台中。扣除台中市原本的人口，平均每10人就有1人進入台中，創造超過42億元產值，並帶動台中市旅館商機，連假前3天住房率平均約9成；施放焰火當晚，更有將近40萬人進入會場及周邊場域。

盧秀燕感謝市府團隊同仁努力疏導秩序、所有參與民眾的配合，幾個塞車點在11點前紓解完畢，捷運也在10點之前疏散完畢，當天共有6萬1822人次搭乘捷運，創下中捷3年通車以來運量新高。清潔人員在午夜12時以前清出10噸垃圾、4噸資源回收物，第二天市容完全恢復。

▲邁入第19屆的台中爵士音樂節，14日開幕式有15萬人次湧入市民廣場。（圖／台中市政府提供，2023.10.17）
▲邁入第19屆的台中爵士音樂節，14日開幕式有15萬人次湧入市民廣場。（圖／台中市政府提供，2023.10.17）
國慶連假之後持續有大型活動接棒，邁入第19屆的台中爵士音樂節於13日至22日一連10天登場。盧秀燕說，14日開幕式即有15萬人次湧入市民廣場，第5屆台中購物節將從26日開跑，活動長達2個月，持續至過年前。今年市府數位治理局將台中購物節APP升級為「台中通暨購物節APP」，下載量即將破200萬人次，還勇奪2023年國際資通訊獎項(WITSA ICT Excellence Award)中「傑出公眾合作服務獎(Public/Private Partnership Award)」首獎，代表台中的數位科技開發服務應用實力躍上國際舞台。

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