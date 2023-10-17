義大世界跨年煙火秀 夜空大玩魔幻時刻 住房早鳥優惠最後倒數
高雄義大世界跨年煙火秀「2024紫耀義大 義享歡樂」，今（17）日公布跨年主視覺與煙火首波資訊，「999秒大型藝術煙火」共分為四大篇章，強調魔幻、浪漫、希望、感動，透過獨家的創意施放技術，煙花與光影共舞，在夜空大玩魔幻時刻。義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年三天兩夜住房，早鳥優惠至10/31。
記者陳美嘉／高雄報導
義大世界跨年煙火邁入第15屆，已是台灣指標性跨年活動之一，今年的999秒跨年煙火，除了大量大型高空煙火滿足觀眾親臨現場獨有的震撼感，更採用單發煙火搭配創意施放技術，以及色彩分明且低煙霧的單排盆花，幻化出花火之舞、躍動圖騰，甚至是萬丈瀑布與點點星芒，打造一場絢麗斑斕的視覺饗宴。煙火動畫與更多獨家亮點介紹，11月將陸續公開。
跨年元旦適逢三天連假，不少民眾提前規劃旅遊行程，義大皇家酒店與義大天悅飯店九月下旬開賣跨年三天兩夜住房專案，入住12/30、12/31二晚，含兩日早餐、跨年夜特製晚餐，皇家酒店雙人價22,000元起，天悅飯店雙人價19,000元起，10/31前預訂，並支付全額款項者，可享有免收一成服務費的超值早鳥回饋，等於每人每晚只要4,750元起，就可享受星級住宿、佳餚美饌，欣賞999秒國際級跨年煙火秀。
每年同樣搶手的義大皇家酒店跨年星光宵夜也正式開賣，在擁有震撼視野的戶外場域享受美食，近距離欣賞999秒跨年煙火，大人1580元、孩童690元、幼童200元，以上皆須另加10%服務費。