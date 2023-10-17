轟馬英九傳播疑美論、疑台積電論 鄭運鵬轟：你真的夠了
前總統馬英九今（17）日赴美國紐約大學發表演說，提及有美國人意圖將台積電當作武器，將台灣當作戰場，完全沒有考慮台灣人民的安危福祉。對此綠委鄭運鵬痛批，馬認為台積電在台灣紮根越深，就是把台灣武器化，台積電基地在台灣就是挑釁中國，他要正告馬及其信眾們，惡意傳播疑美、疑台積電言論，對於國家安全沒有幫助、對國民所得沒有幫助，「只有對你去中國祭祖有幫助，你真的夠了！」
記者陳威叡／台北報導
鄭運鵬表示，馬英九講出國民黨的心態，完全反映中國和國民黨信眾的心聲，認為台積電在台灣紮根越深，就是把台灣武器化，也就是台積電的基地在台灣，就是挑釁中國，這就是「台灣討打論」。
鄭運鵬說，這樣的心態導致龍潭科學園區擴大方案用地取得遇到阻礙，這樣的心態導致桃園市府不像過去那麼積極招商，台積電才剛剛宣佈放棄桃園，馬英九就跟著大放厥詞。
鄭運鵬認為，中央、台積電和美國努力深化投資台灣，除了強化台積電自身的競爭力外，也是成為世界各國支援台灣、避免兩岸發生戰事的縱深，這才是自立自強之道。他要正告馬英九及其信眾們，惡意傳播疑美、疑台積電言論，放空台灣的產業實力，只會讓中國予取予求，對於國家安全沒有幫助、對國民所得沒有幫助，「只有對你去中國祭祖有幫助，你真的夠了！」