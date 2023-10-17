NBA新賽季看點／丹佛金塊挑戰連霸　宇宙勇後已有5年未有球隊辦到

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球隊主控Jamal Murray總冠軍場均21.4分6.2籃板10助攻，投籃命中率45.1%，三分球命中率38.7%，是史上第4位能在總冠軍賽上做到場均20分10助攻的球員，其他三人分別是：魔術強森、Michael Jordan和LeBron James。
就如熱火明星大前鋒Kevin Love賽後所說：「Murray和Jokic的擋拆組合可能是聯盟最佳的ONE-TWO PUNCH」。這兩人出色的個人能力，也是這支球隊在新賽季保持競爭力的最佳保障。
在2018年那支擁有Kevin Durant的金州勇士完成衛冕之後，聯盟在長達5年的時間裡，都沒有球隊能夠成功連霸。Jokic的金塊會是第一支嗎？從陣容來看，他們的先發球員中有4人年紀在30歲以下，而且都有長期合約保障，除非遭遇嚴重傷病，否則他們應該能保持統治力很長一段時間。
Jokic在進入聯盟後連續7季打了至少73場比賽，上一季雖然只上69場，但主要是教練團有意保護他。在進入聯盟後，這位超級中鋒沒有經歷大的傷病，只要有他在球隊的戰績就能得到保障。
金塊新賽季依舊是聯盟中第一檔的球隊，但他們也並非沒有隱憂，在今年夏天球隊替補要角Bruce Brown被溜馬隊高薪挖角，未能留下。他在上賽季多次進入到關鍵時刻的決勝陣容，其運動能力、全能身手以及厚實的體型給予球隊所需要的後場能量，少了他對於金塊輪換來說是一大重傷。
另外，在鋒線穩定做出攻防貢獻的老將Jeff Green則去了休士頓火箭，他是金塊更衣室中不可忽視的聲音，也是上賽季球隊輪換中最出色的8人之一。失去Green和Brown讓衛冕軍的陣容深度下降不少，這將是他們新賽季必須去嘗試克服的。
王朝球隊有一種獨特的魅力，他們的成功哲學、他們克服弱點的掙扎、他們絕殺取勝的經典時刻，以及他們在比賽間隙中的八卦花絮，都吸引球迷想要進入一探究竟。
王朝球隊充滿明星和話題，就如芝加哥公牛和金州勇士那樣，每一場勝利都像是熱鬧的嘉年華會。但金塊從各種意義上來說，都更像是那支由馬刺隊Tim Duncan領導的馬刺隊。
他們有建立王朝的潛質，但今年的這一座冠軍只是個開始，前方的旅程還很長，當時間來到明年六月時，我們將可以得到更明確的答案。