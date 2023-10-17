MLB／遊騎兵美聯冠軍戰首場開胡！大聯盟季後賽賽制、戰況總整理

NBA新賽季看點／丹佛金塊挑戰連霸　宇宙勇後已有5年未有球隊辦到

▲Nikola Jokic率領丹佛金塊奪下隊史首冠，他有機會帶領這個菁英團隊成就王朝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic率領丹佛金塊奪下隊史首冠，他有機會帶領這個菁英團隊成就王朝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊在2022-23賽季奪得隊史56年來的第一座總冠軍，他們將在新賽季來尋求衛冕，這支球隊組織完整、薪資結構合理，擁有一名不世出的超級球星以及圍繞他打造的堅強團隊。這個賽季他們成為列強們鎖定的目標，季後一些重要成員離隊，讓團隊戰力有所損失，連霸將會是比上一季奪冠更艱鉅的挑戰。

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金塊上一季以16勝4敗的統治級表現奪冠，輸掉的4場比賽中，合計只丟了21分。當家球星Nikola Jokic是目前地表上最好的籃球員，在今年總冠軍賽的5場比賽中，他場均出賽41.2分鐘，可以得到30.2分14籃板7.2助攻1.4阻攻，投籃命中率58.3%，三分球命中率42.1%，

球隊主控Jamal Murray總冠軍場均21.4分6.2籃板10助攻，投籃命中率45.1%，三分球命中率38.7%，是史上第4位能在總冠軍賽上做到場均20分10助攻的球員，其他三人分別是：魔術強森、Michael Jordan和LeBron James。

就如熱火明星大前鋒Kevin Love賽後所說：「Murray和Jokic的擋拆組合可能是聯盟最佳的ONE-TWO PUNCH」。這兩人出色的個人能力，也是這支球隊在新賽季保持競爭力的最佳保障。

▲Nikola Jokic和Jamal Murray同場拿下大三元，並寫下史上最強雙人組紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic和Jamal Murray是金塊爭冠的最佳保證。（圖／美聯社／達志影像）
在2018年那支擁有Kevin Durant的金州勇士完成衛冕之後，聯盟在長達5年的時間裡，都沒有球隊能夠成功連霸。Jokic的金塊會是第一支嗎？從陣容來看，他們的先發球員中有4人年紀在30歲以下，而且都有長期合約保障，除非遭遇嚴重傷病，否則他們應該能保持統治力很長一段時間。

Jokic在進入聯盟後連續7季打了至少73場比賽，上一季雖然只上69場，但主要是教練團有意保護他。在進入聯盟後，這位超級中鋒沒有經歷大的傷病，只要有他在球隊的戰績就能得到保障。

▲今夏可能成為自由球員的金塊冠軍功臣Bruce Brown，在接受《丹佛郵報》記者Mike Singer採訪時表示自己有意留下。（圖／美聯社／達志影像）
▲冠軍功臣Bruce Brown的離開，對於金塊輪換是一大損失。（圖／美聯社／達志影像）
金塊新賽季依舊是聯盟中第一檔的球隊，但他們也並非沒有隱憂，在今年夏天球隊替補要角Bruce Brown被溜馬隊高薪挖角，未能留下。他在上賽季多次進入到關鍵時刻的決勝陣容，其運動能力、全能身手以及厚實的體型給予球隊所需要的後場能量，少了他對於金塊輪換來說是一大重傷。

另外，在鋒線穩定做出攻防貢獻的老將Jeff Green則去了休士頓火箭，他是金塊更衣室中不可忽視的聲音，也是上賽季球隊輪換中最出色的8人之一。失去Green和Brown讓衛冕軍的陣容深度下降不少，這將是他們新賽季必須去嘗試克服的。

▲Jamal Murray與丹佛金塊奪得總冠軍，2023年NBA賽季也精采落幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jamal Murray與丹佛金塊上賽季奪得總冠軍，他們有辦法完成連霸，並建立王朝嗎？（圖／美聯社／達志影像）
王朝球隊有一種獨特的魅力，他們的成功哲學、他們克服弱點的掙扎、他們絕殺取勝的經典時刻，以及他們在比賽間隙中的八卦花絮，都吸引球迷想要進入一探究竟。

王朝球隊充滿明星和話題，就如芝加哥公牛和金州勇士那樣，每一場勝利都像是熱鬧的嘉年華會。但金塊從各種意義上來說，都更像是那支由馬刺隊Tim Duncan領導的馬刺隊。

他們有建立王朝的潛質，但今年的這一座冠軍只是個開始，前方的旅程還很長，當時間來到明年六月時，我們將可以得到更明確的答案。

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