NBA／太陽半場得分又破70分！三巨頭合砍49分 率隊117:106拓荒者
NBA熱身賽17日午場賽程，由鳳凰城太陽主場迎戰波特蘭拓荒者，此戰「太陽三巨頭」Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal火力展現合砍49分，率隊以117:106拓荒者收下2連勝，其中太陽目前已進行4場熱身賽，拿下3勝1敗，其中只要有拿下勝利的比賽，半場得分至少都突破70分，可見火力十分恐怖！
記者張志宇/綜合報導
首節太陽就展現火力打出36:23的攻勢，隨後次節再度打出40:31的領先優勢，上半場結束就取得76:54領先，其中Kevin Durant、Devin Booker與Bradley Beal都僅在上本場登場，Durant出賽15分鐘拿下19分、Booker出賽18分鐘攻下19分與、Beal上陣18分鐘進帳11分，三巨頭皆有雙位數得分進帳。
下半場太陽換替補上陣，先是在第三節被拓荒者打出25:23攻勢，隨後在末節又被打出27:18的攻勢，但靠著上半場建立的大幅領先優勢，太陽終場就以117:106奪勝，賞給拓荒者3連敗。
太陽Kevin Durant本場10投6中、三分球4中1，拿下19分、3籃板、4助攻，Devin Booker全場11中6、三分球6中4、拿下2籃板、4助攻，Bradley Beal全場7中2、拿下11分、2助攻。