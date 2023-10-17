新生兒出生5天染登革熱！母子垂直傳播染疫 南部疫情略下降
登革熱自今年6月延燒至今，衛福部疾管署今（17）日記者會說明最新疫情發展指出，上週新增的本土病例數較前7日下降，但今日也公布新增一例本土登革熱母子垂直感染個案，該位新生兒出生後5天出現發燒症狀，經採檢確診，目前除發燒症狀外，生命徵象穩定。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，國內近7日新增本土病例數較前7日下降，上週（今年10月11日至10月16日）新增1521例登革熱本土病例，個案居住地仍以台南市、高雄市、雲林縣等為多，雖台南本土病例有下降情況，但通報維持在高點、全台已有半數以上縣市出現病例，評估傳播風險仍高。
此外，疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增的登革熱重症、死亡個案年齡多為40幾歲以上，但有一名北部出生5天大男嬰，個案媽媽在生產前2天出現發燒、肌肉痠痛等症狀，並在生產過後隔天經採檢確診登革熱，雖該位男嬰於10月11日出生時沒有感染症狀，但出生第5天開始發燒。
林詠青說，小朋友發燒後，醫師懷疑有登革熱感染，經採檢後確診，因出生到確診間都是在醫療院所、沒有回到社區，且發病時間與出生時間很近，所以研判是媽媽生產前感染登革熱，經垂直感染登革熱，目前小朋友在新生兒病房治療中，除發燒外、生命徵象穩定。
對於登革熱的母嬰垂直感染，林詠青提醒，此類情況嚴重時，可能會造成胎兒早產、體重過輕，甚至死亡風險，所幸該位新生兒沒有早產、沒有過輕、症狀輕微，但需要繼續住院觀察。