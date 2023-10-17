台中市役所藏浪漫義大利餐廳　開箱百年古蹟「說故事的人」秋季菜

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屏息進到挑高圍柱式門廊，小心翼翼走上咯吱作響的木樓梯，彷彿踏入乘載風華的美好年代；映入眼簾的是，透過兩側拱形木窗漫射而來的溫暖日光，照在歐式木製長桌與古董櫥櫃上，更顯刻劃歲月痕跡；與牆面呼應的雪白桌布與湖藍絨椅，相映成趣。室內搭配典雅水晶吊燈與餐廳主人擅長的當代花藝，生動而古今並蓄。
「說故事的人Narratore」主廚林耀輝Chef Lance，師承義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori主理人Christian Milone，「在義大利，飲食是生活的享受，每一道料理都蘊含著豐富的歷史故事，每一位旅人都是城市最好的說書人」，林耀輝說道；並以取自義大利文說故事的人、作家之義的「Narratore」來命名餐廳。
抑受到廚師母親的敏銳與熱情感染，林耀輝融舊於新地，讓「說故事的人Narratore」每一道料理都有自己的獨特故事。結合義式料理手法、融合亞洲優質食材，不只在傳統料理工序中注入創新思維，林耀輝更將身處這幢歷史建築裡的優雅氣氛、惜舊之感，都注入秋季菜單。更讓人難以想像，林耀輝竟然年僅不到30歲。
「說故事的人Narratore」繼春之「AROMA 芬芳」、夏季「FESTA 慶典」，十月登場的秋季菜單以「SALUTE」為主題，致敬歷史、文化與風土。首道開胃小點「鮭魚可麗餅」便向師父 Christian Milone 的恩師 Enrico Crippa（義大利米其林三星餐廳 Piazza Duomo 主廚）致敬，林耀輝取伏特加調入柳橙、茴香醃漬鮭魚，搭配茴香酸奶、可麗餅捲製而成，與鮭魚卵、羽衣綠芥及蒔蘿一齊入口，滋味輕柔溫和、鮮香開胃，適合台灣秋季仍時而悶熱的氣候。
以宜蘭三星蔥與菠菜汁製作的「青蔥海綿蛋糕」，點綴朵朵白色韭花的細緻蛋糕體下，包覆著軟質Fontina Cheese內餡，入口綿密、奶香清新。 源自義大利 Marche 區的「炸橄欖鑲肉」，是當地酒吧傳統佐酒小點，取豬絞肉以孜然、黑胡椒調味後混合洋蔥，填入去核綠橄欖裹粉酥炸，佐酸豆美乃滋享用，酥香鹹濃、十分開胃。
每個義大利媽媽都會烹煮的羅馬傳統家常菜「Stracciatella義式蛋花湯」，林耀輝先以虹吸壺萃取並浸潤紅蘿蔔、芹菜、洋蔥、百里香等新鮮蔬菜香氣的金黃色的澄清雞湯，再於桌邊緩緩注入裝盛蒸蛋、菠菜碎、及帶有甲殼鮮香的粉紅螃蟹菇湯碗中，最後滴入干邑白蘭地增添醇香，儀式感十足，讓人目不轉睛。
林耀輝顛覆經典Lasagna以肉醬搭配千層麵的傳統，結合台灣秋季肥美的透抽、鮮蝦、干貝等海鮮，搭配與蛤蜊白醬融合的粉紅醬、莫札瑞拉起司、帕達諾起司，層層堆疊後焗烤而成，品嚐時再佐以馬糞海膽、鱒魚卵、干貝美乃滋與蒔蘿油，「島嶼千層麵」將滿滿海味的鮮美香甜，迸發在嘴裡。北義傳統的「義式脆皮乳豬」，則被主廚拿來結合母親拿手的「芋頭炆豬肉」廣東老菜，以鹹香綿密芋泥配搭出頗有意思的中西合併風味。
甜點「柚子檸檬蛋白餅」光是端上桌，便以獨特造型吸引所有人，彷彿芭蕾舞者於盤中翩翩起舞的姿態，是林耀輝巧妙將柚子檸檬蛋白餅倒置而成，上層堆疊酸甜檸檬卡士達醬、白柚、薄荷葉與日本柚子醬，搭配自製Blue Cheese冰淇淋，帶來秋季馥郁清新的果香與酸甜。還有驚喜爆漿的「百香果白巧克力」、北義皮埃蒙特地區傳統甜點Baci di Dama的「榛果酥餅」等茶點，品嚐得到經典又饒富食趣。
而台北的onefifteen 初衣食午，則攜手新加坡米其林一星餐廳 Restaurant JAG 主廚 Jérémy Gillon 來台客座，打造十週年限定Champagne Brunch獨創菜單。以塊根芹、南瓜、栗子、紅洋蔥、皺葉甘藍為主角，搭配具有秋日獨特風味的秋蟹、松露、海膽及頂級香檳，僅於10月28日至11月26日之週末限定供應。
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