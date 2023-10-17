賴佩霞回來當女星！金鐘茶會沒和《人選》一起 曝璀璨人生在這刻
王淨、蔡亘晏、賴佩霞今年都憑著影集《人選之人-造浪者》入圍本屆金鐘獎，她們今（17）日出席公廣集團入圍茶會，但賴佩霞不接受訪問，最後只擠出1句話，後來上台後終於好好面對入圍迷你劇女配這題，感性地說：「我的人生因為《人選之人》，有了最璀璨的快樂時光。」若是得獎，她最想泡在浴缸裡放空。
記者蔡依庭／台北報導
賴佩霞自從宣布要和郭台銘一起投入明年總統大選後，開始冒出各種爭議，就連《人選》能否在公視播出都是問題。她今天也沒和團隊一同受訪，甚至表定出席時間都比其他人還晚，等到她到場開心拍照完後，速速進入會場，不接受媒體訪問，助理還先打預防針「今天不回答金鐘以外的事情，不要失焦」，後來賴佩霞終於擠出一句：「今天是一年一度金鐘的大日子。」之後她以招牌姿勢「雙手合十」速速進入會場。
賴佩霞進入會場後，一如往常和藹笑容上台和入圍者一起合影。她在台上分享：「非常開心，真的很高興，我回頭想一下，那天他們要我寫一個獎言，我7歲就拍了第1個廣告，今年本命年60歲入圍金鐘，非常謝謝大慕，我的人生因為《人選之人》，有了最璀璨的快樂時光。」她想像的慶功方式，就是待在家，「因為我是非常需要待在家裡休息，除了大家一起party，最快樂是躺在浴缸放空。」她一講完話秒離場，在上電梯前和《人選》製作人林昱伶擁抱。