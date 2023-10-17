侯友宜批民進黨社宅跳票 賴競辦反擊：新北已2年興辦量是0戶
國民黨總統參選人侯友宜今（17）日批評，民進黨8年要蓋20萬社會住宅沒做到，民進黨總統參選人賴清德當台南市長時，1戶也沒有蓋好，「也是在騙」。對此，賴清德競辦發言人陳世凱表示，侯友宜不斷吹噓自己在新北的社宅數量，卻不敢提新北市從2021年至今，已經有近2年的時間社宅興辦量是0戶。
記者陳佩君／台北報導
陳世凱指出，民進黨執政以來，中央有計畫地推動社會住宅、社宅包租代管以及擴大租金補貼政策等居住政策，侯友宜作為地方首長，社宅數量低於中央就算了，甚至已經2年擺爛不蓋，真的是包租公裝正義，侯市長與其說要把新北市的成功經驗，和全台灣分享，不如具體說出到底要蓋多少戶，讓大家討論。
陳世凱提到，民進黨政府執政開始，2016年的社宅政策主要是「中央補助，地方推動」；2018年賴副總統在行政院長任內，主導成立「國家住宅及都市更新中心」，讓社會住宅政策到2020年之後，轉為「中央主導，地方配合」，截至2023年9月底，全國直接興建社宅已經達到89375戶，包租代管社宅推動也已達成61355戶，合計推動社會住宅達150730戶。
陳世凱強調，總統蔡英文的任期到明年5月20日，社宅的數量也將兌現承諾，賴清德也提出延續蔡總統的政績，承諾在未來8年內將推動13萬戶的社會住宅、17萬戶的包租代管，及提供租金補貼到每年50萬戶，合計兩任總統會共同達成25萬戶的社會住宅，以及25萬戶的包租代管，以及50萬戶的租金補貼，總共100萬戶，保障人民的居住權。