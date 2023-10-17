《周處除三害》捲抄襲疑雲！阮經天露面回應了 麋先生也幫緩頰
麋先生於今（17）在台北舉行專輯《都是浪漫害的》發片記者會，他們為電影《周處除三害》演唱主題曲〈壞蛋〉，電影主演阮經天今天也特別擔任嘉賓出席站台，而該片近日被爆出抄襲風波，《NOWnews今日新聞》記者特別在阮經天離開會場前詢問關於此事回應，他簡短表示：「烈姐（李烈）他們回過了，謝謝。」麋先生也替該片緩頰，稱讚：「這部真的是好電影。」
記者吳雨婕／台北報導
針對近來《周處除三害》遭抖出抄襲風波，《NOWnews今日新聞》記者在後台詢問主演之一的阮經天此事，他特別停下腳步回過頭低調回答：「烈姐已經回應過了，謝謝。」展現誠意，之後快步離去。麋先生則是對於風波一無所知，透露：「真的沒看到這個新聞，希望不要很嚴重，讓他們處理，這部真的是好電影，讓他們去處理他們的問題。」
麋先生為《周處除三害》演唱的主題曲取名為「壞蛋」，而他們專輯名稱為「都是浪漫害的」，因此媒體詢問麋先生在私生活裡有沒有當過壞蛋，或者遇到壞蛋的經驗，麋先生笑說：「讓人家傷心都是壞蛋欸，感情不可能都是平順的，這首歌要講的是過的自私不顧別人感受。」
此外，阮經天除了擔任今天記者會嘉賓外，還大方表示願意免費出演麋先生的歌曲MV，談到有沒有最想讓阮經天演出哪一首歌，麋先生笑回：「小天免費出演欸！他想要哪一首就哪一首，重拍也沒問題！」