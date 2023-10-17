台積電正式表態放棄龍潭園區擴建案　持續評估其他適合用地

李鴻源稱口罩國家隊賺回扣　3大公會譴責並要求道歉

▲前內政部長李鴻源日前直播指稱，口罩國家隊廠商賺取大額回扣，工具機公會、機械公會、以及不織布工業公會等要求公開道歉。（圖／NOWnews資料照）
▲前內政部長李鴻源日前直播指稱，口罩國家隊廠商賺取大額回扣，工具機公會、機械公會、以及不織布工業公會等要求公開道歉。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）前內政部長李鴻源日前直播指稱，口罩國家隊廠商賺取大額回扣。工具機公會、機械公會、以及不織布工業公會等3大公會今天發表聯合聲明，譴責李鴻源詆毀口罩國家隊的努力，要求李鴻源拿出證據，否則應公開道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李鴻源日前於直播表示，不是口罩國家隊就不能買賣口罩，參加國家隊廠商賺取大額回扣。行政院長陳建仁13日表示，為了選舉講這種話，根本是昧著良心在講、汙衊抹黑；經濟部長王美花說，這種沒人性的講法，非常不可取，一定要道歉。

曾參與口罩國家隊的台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、以及台灣區不織布工業同業公會，今天發出聯合聲明稿，譴責李鴻源詆毀口罩國家隊的努力，3大公會要求李鴻源拿出證據，否則應公開道歉。

3大公會表示，2020年春節前夕，本土出現COVID-19疫情確診案例，在指揮中心以及經濟部號召下，紡織所、工具機公會、機械公會、不織布公會以及口罩業者等成立國家隊，在4個月內將口罩的產能從每日188萬片提升到2000萬片。

3大公會指出，每個參與抗疫工作的團隊夥伴，都經歷過披星戴月、廢寢忘食，在工廠與機器、口罩為伴的日子，為的就是提早作出新口罩機，增加口罩產量，而每多一片口罩，國人的安全就能多一分保障。

聯合聲明稿指出，正是這樣的心情與初衷，支撐著每個人堅守崗位，克盡職責，讓民眾平安度過疫情不明朗的初期，也讓全世界看到了口罩國家隊奇蹟。

3大公會指出，2020年1月31日起，在指揮中心統籌下，全面徵用國產醫用口罩，並實施口罩實名制，讓每位民眾都買得到每片新台幣5元的口罩，統一徵用、統一調度、統一售價。

聯合聲明稿指出，相較於國外動輒哄抬口罩至每片超過10元的情況，讓民眾以每片5元實名制購買，實名制價格既符合成本、也務實符合供需，巨額回扣說法純屬子虛烏有。

3大公會表示，如果當時經濟部不去限制出口，以台灣口罩廠的行銷能力，相信出口可以賺更多，但當時廠商沒有二心，全力供應國內，在疫情趨緩後卻受到這樣的指控，讓人心寒。

3大公會在聯合聲明稿中，嚴厲譴責並要求李鴻源道歉，也共同呼籲國人認清事實，不要讓為彰顯個人意識，別有用心、胡亂串聯的人，影響台灣社會和平良善的風氣，而讓防疫有貢獻的參與者蒙受不白之冤。（編輯：郭無患）1121017

李鴻源稱「口罩國家隊賺取大額回扣」　經部批拿出證據、要求道歉

政府被爆出向個人收購口罩發「國難財」！經濟部揭露事實

防疫令鬆綁！出入藥局口罩解封　疾管署：這6場域仍要全程戴口罩

偷國家隊口罩900片轉賣賺8千　中校李志交判關6年6月定讞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞