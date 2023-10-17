李鴻源稱口罩國家隊賺回扣　3大公會譴責並要求道歉

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曾參與口罩國家隊的台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、以及台灣區不織布工業同業公會，今天發出聯合聲明稿，譴責李鴻源詆毀口罩國家隊的努力，3大公會要求李鴻源拿出證據，否則應公開道歉。
3大公會表示，2020年春節前夕，本土出現COVID-19疫情確診案例，在指揮中心以及經濟部號召下，紡織所、工具機公會、機械公會、不織布公會以及口罩業者等成立國家隊，在4個月內將口罩的產能從每日188萬片提升到2000萬片。
3大公會指出，每個參與抗疫工作的團隊夥伴，都經歷過披星戴月、廢寢忘食，在工廠與機器、口罩為伴的日子，為的就是提早作出新口罩機，增加口罩產量，而每多一片口罩，國人的安全就能多一分保障。
聯合聲明稿指出，正是這樣的心情與初衷，支撐著每個人堅守崗位，克盡職責，讓民眾平安度過疫情不明朗的初期，也讓全世界看到了口罩國家隊奇蹟。
3大公會指出，2020年1月31日起，在指揮中心統籌下，全面徵用國產醫用口罩，並實施口罩實名制，讓每位民眾都買得到每片新台幣5元的口罩，統一徵用、統一調度、統一售價。
聯合聲明稿指出，相較於國外動輒哄抬口罩至每片超過10元的情況，讓民眾以每片5元實名制購買，實名制價格既符合成本、也務實符合供需，巨額回扣說法純屬子虛烏有。
3大公會表示，如果當時經濟部不去限制出口，以台灣口罩廠的行銷能力，相信出口可以賺更多，但當時廠商沒有二心，全力供應國內，在疫情趨緩後卻受到這樣的指控，讓人心寒。
3大公會在聯合聲明稿中，嚴厲譴責並要求李鴻源道歉，也共同呼籲國人認清事實，不要讓為彰顯個人意識，別有用心、胡亂串聯的人，影響台灣社會和平良善的風氣，而讓防疫有貢獻的參與者蒙受不白之冤。（編輯：郭無患）1121017