NBA新賽季看點／與Curry化敵為友、夢幻合作　CP3力拚生涯首冠

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交易結果確定後，外界對此充滿質疑，因為Paul在近兩個賽季的表現已經不若當年，不再是一名球星等級的球員。而且他的打法和勇士隊的球風不太合適，位置也和Curry重疊，很難想像可以產生好的化學反應。
不過勇士團隊和Paul對此有信心，他們將相信彼此能夠做出好的調整，共同為總冠軍來努力。根據媒體報導，在2023-24賽季Paul有可能會打到先發，不過時間不會太長，他的主要任務應該仍會是領導第二陣容和提供給球隊一些打法上的調整性。
撇除籃球層面的問題，只談這一筆交易的故事性，Paul和Curry在場上的合作想必讓很多人難以想像。因為從「空拋之城」快艇時期開始，他們就多次在比賽中競爭，Curry運球戲耍Paul的畫面，更是成為了不少球迷心中的經典。
而在「魔球火箭」時期，Paul的球商和經驗成為了勇士挑戰連霸路上最可怕的敵人，靠著無限換防以及大量的三分球投射，他和球隊曾在2018年西區決賽，將擁有Kevin Durant的灣區逼到絕境、一度以3:2聽牌，但可惜之後不慎受傷，火箭也功敗垂成。2019年他們捲土重來，但面對勇士再度以2:4遭到淘汰。
如今Paul自己成為了灣區的一員，這個時代最好的控球後衛和這個時代最好的射手配合，能激盪出什麼樣的火花，特別讓人感到期待。
對於Paul來說，這可能將是自己爭取生涯首冠的最後機會，他將在一個體系成熟的球隊中打球，能夠減輕自己的負擔。只要CP3能證明自己可以很好的融入這支球隊，那戴上生涯的第一枚冠軍戒指是可以期待的。