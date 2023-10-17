要監獄放人！哈馬斯挾199名人質 要與以色列換6000巴國囚犯
以色列自本月7日遭到巴勒斯坦極端組織哈馬斯突襲後，隨即予以反擊，雙方激烈交火，不僅造成多數死傷，還有多名以色列民眾遭哈馬斯綁架、俘虜。哈馬斯一名官員要求以色列當局，釋放被關押的6000名巴勒斯坦囚犯，藉此換取被綁至加薩的以色列人質。據以色列軍方表示，目前至少有199人遭到哈馬斯關押。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《天空新聞》報導，哈馬斯官員向以色列喊話，要求釋放目前被關在以色列監獄的6000名巴勒斯坦民眾，以做為人質交換的條件。哈馬斯僑民（海外猶太人）辦公室負責人梅莎爾（Khaled Meshaal）表示，在以色列的人質當中，還包括以色列國防軍的高級軍官，該軍官負責的是加薩周邊地區的巡邏。
哈馬斯政治與國際關係負責人納伊姆博士（Dr Basem Naim）向《天空新聞》表示，在這樣惡劣的環境，且通訊又被中斷的情況下，「我不知道還有多少人質還活著。」納伊姆強調，只有當以色列停止「侵略巴勒斯坦人民」的時候，哈馬斯才會釋放平民人質。
納伊姆表示，「我希望在侵略結束時，還有人質活著。因為哈瑪斯的卡薩姆旅才剛宣布，有9名人質在以色列的空襲中喪生。3天前還有13人被殺，其中包含4名外國人。」
哈馬斯7日向以色列發動突襲後，在當地造成1300多人死亡，並且還綁架了多名人質。以色列軍方於16日時表示，目前在哈馬斯掌控的地帶，有至少199人遭到關押，比起先前所預估的人數還高。不過哈馬斯則稱人質人數在200至250人之間，其中還包含泰國、德國等不同國家的民眾。