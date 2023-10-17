AIT主席羅森柏格三訪台灣　曾是布林肯愛將、拜登對華政策推手

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羅森伯格在美國國務院工作多年，曾在歐巴馬政府國安會任職，負責制定對中國、朝鮮半島政策，是時任副國務卿布林肯（Tony Blinken）的幕僚長，2016年美國總統大選時，羅森伯格是民主黨總統候選人希拉蕊團隊的外交政策顧問。
綜合外媒報導，羅森柏格出身於賓州，大學畢業於賓州州立大學，「三主修」的她擁有社會學、心理學與女性研究學位。碩士時因為911事件發生，轉往華盛頓的美利堅大學（American University）就讀「國際和平及衝突解決」碩士，並在2004年取得學位。
碩士畢業後，羅森伯格在前美國總統小布希（George W. Bush）任內進入國務院。美國政治新聞網站POLITICO報導，她是美國搖滾樂團Phish的忠實粉絲，也養了一條葡萄牙水犬，在華府最喜歡的地方是「漢克的生蠔酒吧」（Hank’s Oyster Bar）。
羅森伯格在拜登政府服務期間，她密切與拜登、國安會及各政府機構合作，是型塑美國對中戰略及政策的關鍵角色；也負責強化美國與台灣的非官方關係，拓展並加深雙邊往來。
羅森柏格上任後一個月，隨即在4月18日首度以主席身分訪台，當時也與蔡英文總統與副總統賴清德見面；蔡總統與賴清德出訪過境美國期間，羅森柏格也在美國接待；第二次訪台為6月5日至10日，當時會見了國內各陣營的候選人包含賴清德、侯友宜與柯文哲，侯友宜近期訪美時也與羅森柏格見面。
對於台灣大選，羅森柏格多次強調，「美國不會在台灣大選選邊站，也反對外部勢力干預台灣選舉」。