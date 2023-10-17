回函全文曝！邀柯辦磨合出折衷方案　侯辦盼：三天內進行二次會面

AIT主席羅森柏格三訪台灣　曾是布林肯愛將、拜登對華政策推手

▲「美國在台協會」（AIT）主席羅森柏格已經三訪台灣。（圖／賴清德臉書）
▲「美國在台協會」（AIT）主席羅森柏格已經三訪台灣。（圖／賴清德臉書）

記者邱新博／台北報導

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）於10月15日至19日訪台，本次也是上任後第三次訪台，她也在先後見了民進黨總統參選人賴清德、蔡英文總統以及國民黨總統參選人侯友宜，之後預料也會與民眾黨主席柯文哲見面。

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羅森柏格於今年3月20日上任AIT主席，也是AIT 9屆主席以來，第二位女性主席。在擔任AIT主席之前，羅森柏格是拜登的首席中國顧問，也是美國德國馬歇爾基金會（GMF）的高級研究員，擔任「保障民主聯盟」主任，長期從事外交政策制定工作。

羅森伯格在美國國務院工作多年，曾在歐巴馬政府國安會任職，負責制定對中國、朝鮮半島政策，是時任副國務卿布林肯（Tony Blinken）的幕僚長，2016年美國總統大選時，羅森伯格是民主黨總統候選人希拉蕊團隊的外交政策顧問。

綜合外媒報導，羅森柏格出身於賓州，大學畢業於賓州州立大學，「三主修」的她擁有社會學、心理學與女性研究學位。碩士時因為911事件發生，轉往華盛頓的美利堅大學（American University）就讀「國際和平及衝突解決」碩士，並在2004年取得學位。

碩士畢業後，羅森伯格在前美國總統小布希（George W. Bush）任內進入國務院。美國政治新聞網站POLITICO報導，她是美國搖滾樂團Phish的忠實粉絲，也養了一條葡萄牙水犬，在華府最喜歡的地方是「漢克的生蠔酒吧」（Hank’s Oyster Bar）。

羅森伯格在拜登政府服務期間，她密切與拜登、國安會及各政府機構合作，是型塑美國對中戰略及政策的關鍵角色；也負責強化美國與台灣的非官方關係，拓展並加深雙邊往來。

羅森柏格上任後一個月，隨即在4月18日首度以主席身分訪台，當時也與蔡英文總統與副總統賴清德見面；蔡總統與賴清德出訪過境美國期間，羅森柏格也在美國接待；第二次訪台為6月5日至10日，當時會見了國內各陣營的候選人包含賴清德、侯友宜與柯文哲，侯友宜近期訪美時也與羅森柏格見面。

對於台灣大選，羅森柏格多次強調，「美國不會在台灣大選選邊站，也反對外部勢力干預台灣選舉」。

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